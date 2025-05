Joe Biden Prostate Cancer: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित, जानें इस गंभीर बीमारी के लक्षण और बचाव के लिए इलाज

Joe Biden Prostate Cancer: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन ‘प्रोस्टेट कैंसर’ से पीड़ित हैं। उनके कार्यालय ने रविवार को यह जानकारी दी। बाइडन के कार्यालय ने बताया कि 82 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति की मूत्राशय संबंधी परेशानियों के कारण जांच की गई जिसमें चिकित्सकों को उनके ‘प्रोस्टेट’ में एक गांठ का पता चला। शुक्रवार को उनके ‘प्रोस्टेट कैंसर’ से पीड़ित होने की पुष्टि हुई और जांच में यह भी पता चला कि कैंसर की कोशिकाएं हड्डी तक फैल गई हैं.

बाइडन के कार्यालय ने प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित होने की पुष्टि की

बाइडन के कार्यालय ने बताया कि बीमारी का यह अधिक गंभीर रूप है। कार्यालय के अनुसार, ‘‘पूर्व राष्ट्रपति और उनका परिवार चिकित्सकों के साथ उपचार के संबंध में विचार विमर्श कर रहा है।’’

‘प्रोस्टेट कैंसर’ की गंभीरता को ‘ग्लीसन स्कोर’ पर क्रम दिया जाता है। यह स्कोर छह से 10 तक होता है जिसमें आठ, नौ और 10 स्कोर अत्यधिक गंभीर श्रेणी में आते हैं। बाइडन के कार्यालय ने कहा कि उनका स्कोर नौ है, जो दर्शाता है कि उनका कैंसर अत्यधिक गंभीर की श्रेणी में आता है.

बाइडन को जल्द ठीक होने की नेताओं ने की कामना

बाइडन की बीमारी सामने आने पर कई नेताओं ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि वह इस खबर से दुखी हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हम जो के शीघ्र और पूरी तरह से स्वस्थ होने की कामना करते हैं.

कमला हैरिस समेत इन नेताओं ने जल्द ठीक होने की कामना की

पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘‘जो एक योद्धा हैं और मुझे पता है कि वह उसी ताकत और आशा के साथ डटकर इस चुनौती का भी मुकाबला करेंगे, जिसने हमेशा उनके जीवन और नेतृत्व को परिभाषित किया है.

पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि उनकी प्रार्थनाएं बाइडन के साथ हैं,