डोनाल्ड ट्रंप से मिले जेलेंस्की, बोले- 'यकीन, अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रथम महिला मेलानिया यूक्रेन के साथ'

नई दिल्ली, 27 सितंबर : यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की (Volodymyr Zelensky) सपत्नी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) और प्रथम महिला मेलानिया से मिले. इसके बाद अपने जज्बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए जाहिर किए. दावा किया कि यूक्रेन की लड़ाई में अमेरिकी राष्ट्रपति उनके साथ खड़े हैं. एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, " अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है - और हम इसे महसूस करते हैं. हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (एट पोटस), और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप को यूक्रेनियों, हमारे बच्चों और हमारे लोगों के प्रति दिखाई जा रही फिक्र के लिए आभार जताते हैं. हम एक साथ खड़े हैं - इसका मतलब है कि जीवन सुरक्षित रहेगा और हम और ज्यादा शांत और सुरक्षित महसूस करेंगे.

न्यूयॉर्क में यूएनजीए बैठक चल रही है, जिसमें दुनिया के तमाम नेता एक मंच से शांति, सुरक्षा और युद्ध को लेकर अपनी बात रख रहे हैं. जेलेंस्की ने भी मंच से अपनी बात रखी थी. वो हमेशा की तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपडेट दे रहे हैं. इससे पहले उन्होंने विभिन्न बैठकों और मुलाकातों का जिक्र करते हुए लिखा, "हमारी टीम ने 30 से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ सार्थक बातचीत, यूक्रेन और अमेरिका की प्रथम महिलाओं के बीच बैठक, शांति के लिए नेताओं के साथ दर्जनों बैठकें, मौजूदा सहयोग को मजबूत करना और नए संबंध बनाना शामिल हैं." यह भी पढ़े : Russia Ukraine War: अमेरिका के साथ का मतलब हम सुरक्षित,’ वोलोडिमिर जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ की शेयर की तस्वीर

उन्होंने क्रीमीयाई प्रवासियों से मुलाकात को लेकर कहा, अंतर्राष्ट्रीय क्रीमियन प्लेटफॉर्म का शिखर सम्मेलन, जो पहली बार वैश्विक मंच पर आयोजित हुआ और जिसमें 60 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि एक साथ आए. उन्होंने हर उस यूक्रेनी का आभार जताया जो उनकी मदद के लिए तैयार हैं. बोले, "हमारे बच्चों, यूक्रेनी योद्धाओं और नागरिकों का समर्थन करने के लिए धन्यवाद. यूक्रेन के हर उस पुरुष और महिला का धन्यवाद जो अग्रिम मोर्चे पर, युद्ध चौकियों और मिशनों पर तैनात हैं, और उन सभी का भी जो हमारे लिए, यूक्रेन और हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए लड़ रहे हैं. हम निश्चित रूप से यूक्रेन की रक्षा करेंगे."