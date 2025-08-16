Russia Ukraine Tensions: व्लादिमीर पुतिन ने कहा, 'यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए', लेकिन केवल तभी जब रूस की चिंताएं पूरी हों

एंकोरेज (अलास्का), 16 अगस्त : रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस बात पर सहमत हैं कि यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए. लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि इसके साथ-साथ रूस की सुरक्षा से जुड़ी बुनियादी चिंताओं का समाधान होना जरूरी है. अलास्का के एंकोरेज में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने कहा, "मैं राष्ट्रपति ट्रंप से सहमत हूं कि यूक्रेन की सुरक्षा जरूरी है और हम इस पर काम करने को तैयार हैं." पुतिन ने उम्मीद जताई कि ट्रंप के साथ हुई बातचीत से यूक्रेन में शांति का रास्ता खुलेगा.

पुतिन ने कहा कि युद्ध तभी खत्म हो सकता है जब इसके "मूल कारणों" को दूर किया जाए. उनका कहना था कि यूक्रेन का मामला सीधे-सीधे रूस की सुरक्षा से जुड़ा है और यूरोप व दुनिया में सुरक्षा का संतुलन बहाल करने के लिए रूस की चिंताओं पर ध्यान देना होगा. हालांकि पुतिन ने यह साफ नहीं किया कि "मूल कारणों" से उनका क्या आशय है. पहले भी उन्होंने इसे ऐसे मुद्दों से जोड़ा है जिन्हें कीव और उसके सहयोगी मानने को तैयार नहीं हुए. यह भी पढ़ें : VIDEO: पुतिन के ऊपर से दहाड़ते हुए गुजरा अमेरिका का सबसे घातक विमान, ट्रंप ने दिखाई B-2 बॉम्बर की ताकत

दूसरी ओर, ट्रंप ने बैठक के बाद कहा कि वह नाटो नेताओं, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और अन्य अधिकारियों को बातचीत की जानकारी देंगे. बैठक करीब तीन घंटे चली, जिसके बाद दोनों नेताओं ने प्रगति का दावा किया, लेकिन न तो युद्ध विराम की घोषणा की और न ही किसी मुद्दे पर विस्तार से बताया. पुतिन ने बातचीत को "सकारात्मक और रचनात्मक" बताया और ट्रंप का धन्यवाद किया कि बैठक मैत्रीपूर्ण और भरोसेमंद माहौल में हुई. उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने नतीजे हासिल करने की गंभीरता दिखाई है.

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पुतिन ने शुक्रवार को अलास्का में अपनी बैठक में "विश्वास के माहौल" के लिए ट्रंप को धन्यवाद भी दिया. रूसी समाचार एजेंसी टीएएसएस की रिपोर्ट के अनुसार, पुतिन ने ट्रंप के साथ बैठक के बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मैं ट्रंप को साथ मिलकर काम करने और बातचीत में एक दोस्ताना और भरोसेमंद माहौल बनाए रखने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं. मुख्य बात यह है कि दोनों पक्ष परिणाम हासिल करने के लिए दृढ़ थे."

पुतिन ने अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी बातचीत को "सकारात्मक और रचनात्मक" बताया. पुतिन ने यह भी कहा कि अलास्का में हुए समझौते भविष्य में यूक्रेन समस्या को सुलझाने और रूस-अमेरिका संबंधों को सुधारने की दिशा में अहम साबित हो सकते हैं. उन्होंने स्वीकार किया कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के रिश्तों में गिरावट आई है, लेकिन ट्रंप से उनकी बातचीत आपसी सम्मान और भरोसे के साथ हुई.

अलास्का में ट्रंप से मुलाकात के बाद पुतिन ने कहा, "हमारी बातचीत एक रचनात्मक और परस्पर सम्मानजनक माहौल में हुई." उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने ट्रंप का "एक पड़ोसी" के रूप में स्वागत किया और उनके साथ "बहुत अच्छे सीधे संपर्क" स्थापित किए हैं. पुतिन ने यूक्रेन को "भाईचारे वाला देश" बताया और कहा कि "संकट के सभी कारणों को खत्म करना होगा." उन्होंने आगे कहा, "संकट के सभी मूल कारणों को दूर किया जाना चाहिए. यूक्रेन की सुरक्षा निश्चित रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिए, और हम इस पर काम करने के लिए तैयार हैं." रूसी सरकारी मीडिया ने अमेरिका में राजदूत अलेक्जेंडर डार्चीव के हवाले से कहा कि चर्चाओं के दौरान माहौल कुल मिलाकर सकारात्मक रहा.

यह सात साल बाद था जब पुतिन किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखे. पिछली बार 2018 में हेलसिंकी में ट्रंप के साथ वह मंच पर आए थे. अलास्का में जब दोनों नेता रेड कार्पेट पर हाथ मिला रहे थे, तब अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमान और बमवर्षक ऊपर से उड़ान भर रहे थे. इसे अमेरिका की सैन्य ताकत का संकेत माना गया. बैठक के बाद भी युद्धविराम को लेकर कोई ठोस घोषणा नहीं हुई. ट्रंप ने कहा कि वह तभी संतुष्ट होंगे जब बातचीत से युद्धविराम का रास्ता निकलेगा. वहीं पुतिन ने इस पर अपनी स्थिति साफ नहीं की और पत्रकारों के सवालों को टाल दिया.