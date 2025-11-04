US Shutdown: अमेरिका में शटडाउन के बीच ट्रंप प्रशासन एसएनएपी के लिए आंशिक रूप से धनराशि उपलब्ध कराएगा

वाशिंगटन, 4 नवंबर : ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की है कि वह पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (एसएनएपी) को आंशिक रूप से धन उपलब्ध कराएगा. यह फैसला तब आया है जब अमेरिका (US) में संघीय सरकार का शटडाउन 34वें दिन में पहुंच गया है, जो देश के इतिहास में सबसे लंबा बन सकता है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ट्रुथ सोशल पर लिखा कि वह नहीं चाहते कि लोग सिर्फ इसलिए भूखे रहें क्योंकि विपक्ष सरकार खोलने के फैसले पर सहमत नहीं हो रहा है. इसलिए उन्होंने वकीलों से अदालत से यह स्पष्ट करने को कहा है कि एसएनएपी को कानूनी रूप से जल्द कैसे फंड किया जा सकता है.

अमेरिकी कृषि विभाग ने सोमवार को अदालत में कहा कि 4.65 अरब डॉलर की आपात कोष राशि नवंबर महीने के एसएनएपी लाभों के लिए इस्तेमाल की जाएगी. इससे लगभग आधे पात्र परिवारों को मिलने वाली सहायता का 50 प्रतिशत हिस्सा पूरा हो सकेगा. यह फैसला तब आया जब पिछले शुक्रवार को रोड आइलैंड की एक अदालत ने कृषि विभाग को आदेश दिया कि वह इस आपात कोष का इस्तेमाल लाभार्थियों को भुगतान करने में करे. इसी दिन, मैसाचुसेट्स की एक अन्य अदालत ने भी कहा कि शटडाउन के कारण 1 नवंबर से एसएनएपी सहायता रोकने की सरकार की योजना संभवतः "गैरकानूनी" थी, हालांकि न्यायाधीश ने प्रशासन को धनराशि जारी करने का आदेश नहीं दिया. यह भी पढ़ें : पाकिस्तान कर रहा है अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट, डोनाल्ड ट्रंप बोले किसी को पता नहीं है

ट्रंप प्रशासन पहले कह चुका था कि एसएनएपी के लिए उपलब्ध 5 से 6 बिलियन डॉलर की आपात राशि को कानूनी रूप से इस्तेमाल करना संभव नहीं है, जबकि नवंबर महीने के लाभों के लिए कुल 8 बिलियन डॉलर से अधिक की जरूरत होती है. एसएनएपी अमेरिका का सबसे बड़ा खाद्य सहायता कार्यक्रम है, जो करीब 42 मिलियन लोगों को भोजन खरीदने में मदद करता है. इन लाभार्थियों में अधिकतर लोग गरीबी रेखा पर या उससे नीचे जीवन यापन करते हैं.