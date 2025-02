VIDEO: लाइव कैमरे पर आत्महत्या! क्रिप्टो ट्रेडर ने खुद को मारी गोली, मेमेकॉइन रग पुल में गंवाए अंतिम 500 डॉलर

हाल ही में एक दर्दनाक घटना सामने आई जब क्रिप्टो ट्रेडर @MistaFuccYou, जिसे "I’m really poor" के नाम से भी जाना जाता था, ने X (पूर्व में ट्विटर) पर लाइवस्ट्रीम के दौरान आत्महत्या कर ली. यह घटना तब हुई जब उन्होंने अपने अंतिम 500 अमेरिकी डॉलर एक मेमेकॉइन रग पुल में खो दिए. क्रिप्टोकरंसी की अनिश्चित दुनिया में गहरे जुड़े इस ट्रेडर को भारी वित्तीय नुकसान और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा.

इस भयावह लाइवस्ट्रीम में, उन्होंने एक रिवॉल्वर लोड किया और कहा, "अगर मैं मर जाऊं, तो मुझे एक मेमेकॉइन बना देना." हालांकि, बंदूक दो बार मिसफायर हुई, लेकिन तीसरी बार गोली चल गई और उनकी जान चली गई. इस लाइव प्रसारण ने उनके ऑनलाइन अनुयायियों को झकझोर कर रख दिया, जिन्होंने इस दुखद घटना को वास्तविक समय में देखा.

🚨 X USER DIES BY SUICIDE ON LIVESTREAM AFTER LOSING MONEY IN MEMECOINS

A 23-year-old man died today Live on X after allegedly using his last $500 on a memecoin.

Before pulling the trigger, he told viewers, “If I die, make me a meme coin.”

On his third attempt, the gun fired,… https://t.co/QoJWbztcyE pic.twitter.com/zGhHDe4EM3

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 22, 2025