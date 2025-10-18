Virginia Horror: भयावह! Halloween की रात मास्क लगाकर विधवा के घर पहुंचे 3 बदमाश, जबरन दरवाजा खुलवाने की कोशिश; सदमें में परिवार (Watch Video)

Alexandria Halloween incident (Photo- @ShadowofEzra/X)

Virginia Halloween News: अमेरिका के वर्जीनिया से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां Alexandria में मंगलवार रात हैलोवीन का जश्न उस समय एक भयावह अनुभव में बदल गया, जब तीन नकाबपोश लोगों ने एक विधवा के घर में घुसने की कोशिश की और परिवार को धमकाया. पूरी घटना डोरबेल कैमरे की फुटेज में कैद हो गई, जिसे परिवार ने सोशल मीडिया पर शेयर किया. यह घटना रात करीब 10 बजे Washington DC से लगभग आठ मील दूर एक घर में हुई.

घर की मालकिन, शायला ने कहा, "मुझे लगा कि यह सिर्फ एक Halloween Pranks है, इसलिए मैंने कहा, 'हैप्पी हैलोवीन. लेकिन आरोपियों की मंशा भयावह थी."

मास्क पहने तीन लोग घर में घुसने की कोशिश

A widow and her family in Virginia were terrorized by Halloween mask-wearing intruders in what felt like a scene straight out of The Purge. The trio tried to break into the home, threatened to murder everyone inside, and refused to leave. They tormented the family for more than… pic.twitter.com/wDcr9kMHgZ — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) October 17, 2025

आरोपियों को पुलिस को खौफ नहीं

शायला ने बताया कि जब तीनों लोगों ने घर के बाहर से जाने को इनकार कर दिया, तो उन्होंने US Police को बुलाने की धमकी दी, लेकिन वे लोग दरवाजा खटखटाते रहे. शायला ने कहा, "वे दरवाजा खटखटाते रहे, हर बार उनकी आवाज तेज होती गई."

दरवाजे की फुटेज में तीनों Masked Man घर में घुसने की मांग करते हुए चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे थे, वे कह रहे थे, "या तो तुम बाहर आओ या हम अंदर आएंगे. दरवाजा खोलो!" इस दौरान घर में शैला, उनका छोटा भाई और एक पालतू कुत्ता मौजूद था.

अभी तक सदमें में है पूरा परिवार

अचानक, वे लोग घर के पिछले हिस्से में गए, लकड़ी की बाड़ तोड़ दी, डेक की जाली काट दी और खिड़कियां पीट-पीटकर अंदर झांकने लगे. शैला ने कहा, "जब उन्होंने कहा कि वे कुर्सी से दरवाजा तोड़ देंगे तो मेरी धड़कनें रुक गईं. यह बहुत ज्यादा डरावना था." लगभग 10 मिनट की भयानक हिंसा के बाद, तीनों आदमी चले गए, लेकिन परिवार अभी भी सदमे में है.

सोशल मीडिया पर, इस घटना की तुलना 2013 की थ्रिलर फिल्म "The Purge" से की गई और लोगों ने चेतावनी दी कि यह मजाक हद पार कर सकता है.

जल्द गिरफ्तार होगा आरोपी: पुलिस

अलेक्जेंड्रिया के पुलिस प्रमुख तारिक मैकगायर (Alexandria Police) ने कहा कि यह एक "बहुत गंभीर मामला" है और संदिग्ध पर घर में घुसने और शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है. जांच में अतिरिक्त Security Footage की समीक्षा की जा रही है, और आरोपियों के खिलाफ चोरी और आपराधिक धमकी सहित विभिन्न धाराओं के तहत आरोप दर्ज किए जा सकते हैं.

मुख्यालय ने जनता को सतर्क रहने और बच्चों की Halloween Activities पर नजर रखने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि अगर घर के मालिकों को खतरा महसूस होता है, तो उन्हें अपने घरों की रक्षा करने का कानूनी अधिकार है.