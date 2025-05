VIDEO: फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान! रक्षा मंत्री के बाद बिलावल भुट्टो का कबूलनामा- आतंकवादियों को पनाह देता है पाक

Bilawal Bhutto Admits Country's Past Support for Terrorism: पाकिस्तान एक बार फिर आतंकवाद को लेकर वैश्विक मंच पर बेनकाब हो गया है. पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया था कि उनके देश ने पश्चिमी देशों के लिए "गंदा काम" किया, जो आतंकवाद को समर्थन देने की स्वीकारोक्ति मानी गई. अब, पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मान लिया है कि पाकिस्तान का अतीत आतंकवादियों को पनाह देने और समर्थन करने से जुड़ा रहा है.

बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू में कहा, "यह कोई राज़ नहीं है कि पाकिस्तान का अतीत अतिवाद से जुड़ा रहा है. हमने खुद इसकी भारी कीमत चुकाई है. हमने इस्लामीकरण और समाज के सैन्यीकरण के दौर देखे हैं, लेकिन हमने इससे सीखा और आंतरिक सुधार किए हैं."

उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत पहलगाम आंतकी हमले के बाद पाक के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की तैयारी में है.

ISI और सेना की भूमिका भी उजागर

बिलावल भुट्टो ने स्वीकार किया कि भले ही नागरिक सरकारों ने प्रत्यक्ष रूप से ऐसी नीतियां न बनाई हों, लेकिन पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI का अतीत में आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध रहा है. उन्होंने कहा, "हमने मुजाहिदीन को समर्थन दिया, तालिबान के साथ संपर्क रखा, और ये सब पश्चिमी देशों के साथ मिलकर किया गया."

'I don't think it is a secret that Pakistan has a past'

Former Foreign Minister of Pakistan Bilawal Bhutto tells @SkyYaldaHakim 'we have gone through wave after wave of extremism'https://t.co/aLfgNyPdOk

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/ozYfdtFp5v

— Sky News (@SkyNews) April 30, 2025