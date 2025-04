पाकिस्तानी वायुसेना ने कराची हार्बर पर तैनात किए J-10, JF-17 और F-16 विमान, भारत के आक्रामक रवैये से घबराया पड़ोसी मुल्क

पाकिस्तान और भारत के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने कराची हार्बर की सुरक्षा के लिए अपने वायुसेना के प्रमुख लड़ाकू विमान तैनात किए हैं. इन विमानों में J-10, JF-17 और F-16 शामिल हैं, जो पाकिस्तान की वायुसेना के महत्वपूर्ण अस्तित्व की निशानी माने जाते हैं. यह कदम भारतीय सेना के आक्रामक रवैये और बढ़ते दबाव के जवाब में उठाया गया है.

पहलगाम आतंकी हमला और भारतीय सेना का आक्रामक रवैया

हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत-पाकिस्तान रिश्तों को एक बार फिर से तनावपूर्ण बना दिया. इस हमले के बाद भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया है. भारतीय सेना का यह आक्रामक रवैया पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि यह उसके लिए एक स्पष्ट संदेश है कि भारत अब अपनी सीमाओं को लेकर किसी भी प्रकार के समझौते या नरमी के पक्ष में नहीं है.

Pakistan deploys j-10, JF-17 & F-16 aircraft to protect Karachi Harbour amid rising tensions between India-Pak@ShivanChanana brings you this report with @sidhant pic.twitter.com/jvaBwKtNEc

— WION (@WIONews) April 27, 2025