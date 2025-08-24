New York Bus Accident: नियाग्रा फॉल्स घूमने आए दो भारतीय मूल के लोगों की बस दुर्घटना में मौत

न्यू यॉर्क, 24 अगस्त : न्यूयॉर्क पुलिस के अनुसार, नियाग्रा फॉल्स से शहर लौट रही एक टूर बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से पांच लोगों की मौत हो गई, जिनमें दो भारतीय मूल के लोग शामिल हैं. पुलिस ने शनिवार को उनकी पहचान मधुबनी से आये 65 वर्षीय शंकर कुमार झा और न्यू जर्सी के ईस्ट ब्रंसविक में रहने वाली 60 वर्षीय पिंकी चांगरानी के रूप में की. शुक्रवार दोपहर को एक बस, जिसमें 54 लोग सवार थे, न्यूयॉर्क शहर की ओर लौट रही थी. यह बस अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित प्रसिद्ध नियाग्रा फॉल्स के दौरे के बाद वापस जा रही थी. तभी ड्राइवर का नियंत्रण खो गया और बस हाईवे से फिसलकर खाई में जा गिरी. यह हादसा नियाग्रा फॉल्स से लगभग 70 किलोमीटर और न्यूयॉर्क शहर से करीब 600 किलोमीटर दूर हुआ. इस हादसे में जान गंवाने वाले तीन अन्य लोग चीनी मूल के थे.

बस में भारत, चीन, फिलीपींस और अमेरिका सहित विभिन्न देशों के पर्यटक सवार थे. घायलों की जानकारी आधिकारिक रूप से जारी नहीं की गई है और यह भी पता नहीं है कि बस में भारत के और कितने लोग थे. शनिवार को कुछ यात्री अस्पताल में गंभीर या स्थिर हालत में थे, जबकि कुछ को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई. हादसे के तुरंत बाद, कुछ घायलों को हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस के बेड़े ने क्षेत्रीय अस्पतालों में पहुंचाया.

पुलिस ने बताया कि राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड की मदद से हादसे की जांच चल रही है. पुलिस के अनुसार, ड्राइवर नशे में नहीं था और टूर बस में कोई यांत्रिक खराबी भी नहीं थी. जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ड्राइवर का ध्यान भटका और उसने बस पर नियंत्रण खो दिया. पुलिस ने कहा कि बस अचानक सड़क के डिवाइडर की ओर मुड़ गई और पलट गई. बस में एक इवेंट रिकॉर्डिंग डिवाइस था, जो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स की तरह काम करता है और इसमें दुर्घटना के कारणों का सुराग मिल सकता है.