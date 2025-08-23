New York Bus Accident: न्यूयॉर्क में टूर बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से पांच लोगों की मौत,

(Photo Credits ANI)

न्यूयॉर्क, 23 अगस्त : अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में एक टूर बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से पांच लोगों की मौत की हो गई है. न्यूयॉर्क राज्य पुलिस ने यह जानकारी दी. समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, यह दुर्घटना जेनेसी काउंटी के पेमब्रोक में इंटरस्टेट 90 पर हुई, जब 50 से अधिक यात्रियों को लेकर बस शुक्रवार को नियाग्रा फॉल्स से न्यूयॉर्क शहर लौट रही थी.

न्यूयॉर्क राज्य पुलिस के प्रवक्ता जेम्स ओ'कैलाघन ने कहा, "इस समय, हमारे पास कई लोगों की मौत, कई लोगों के फंसने और कई लोगों के घायल होने की सूचना है." उन्होंने आगे कहा कि कुल मौतों और घायलों की संख्या अभी भी निर्धारित की जा रही है. उन्होंने बताया कि यह दुर्घटना तब हुई जब बस के चालक ने 'पूरी गति' से गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया और बस में सवार हर यात्री के शरीर में चोट के निशान हैं. यह भी पढ़ें : Trump Chicago Plan: वाशिंगटन के बाद शिकागो में भी अपराध रोकने के लिए कार्रवाई कर सकती है संघीय सरकार: डोनाल्ड ट्रंप

पुलिस ने बताया कि कुछ लोग दुर्घटना के समय गाड़ी से बाहर गिर गए और माना जा रहा है कि ज्यादातर लोगों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी. बस "बहुत क्षतिग्रस्त" हो गई थी; दुर्घटना के समय गाड़ी से कई यात्री बाहर निकल गए थे, लेकिन चालक 'जिंदा और स्वस्थ' था. न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने 'एक्स' पर कहा कि उन्हें 'दुखद टूर बस दुर्घटना' के बारे में जानकारी दे दी गई है. उन्होंने आगे कहा कि उनकी टीम राज्य पुलिस और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर रही है, जो 'इसमें शामिल सभी लोगों को बचाने और सहायता प्रदान करने' के लिए काम कर रहे हैं. नॉनप्रॉफिट एयर मेडिकल ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर मर्सी फ्लाइट ने कहा कि उसके तीन हेलीकॉप्टर दुर्घटनास्थल से लोगों को क्षेत्रीय अस्पतालों तक पहुंचा रहे हैं.