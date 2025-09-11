Nepal Political Crisis: ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल का अगला PM कौन? अंतरिम सरकार गठन को लेकर आर्मी हेडक्वार्टर में आज होगी अहम बैठक

(Photo Credits Twitter)

Nepal Political Crisis: नेपाल में युवाओं के विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली (KP Oli) को मंगलवार, 9 सितंबर को इस्तीफा देना पड़ा.मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस्तीफे के बाद ओली देश छोड़कर भाग गए हैं, हालांकि इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. उनके इस्तीफे के बाद नेपाल की कानून-व्यवस्था बिगड़ती जा रही है. हालात को नियंत्रित करने और नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है. इसी को लेकर आज सेना मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है.

ओली के इस्तीफे के बाद सेना के हाथ में सत्ता की कमान

ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल की कमान फिलहाल सेना के हाथों में है. सेना का कहना है कि वह देश में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना चाहती है और जल्द से जल्द एक नई अंतरिम सरकार का गठन सुनिश्चित किया जाएगा. यह भी पढ़े: Nepal PM KP Sharma Oli Resigns: नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली का इस्तीफा, राष्ट्रपति को भेजे त्यागपत्र में लिखीं ये बातें, लेटर आया सामने

काठमांडू के मेयर बालेन शाह की अपील

वहीं, रैपर से नेता बने काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन की तैयारियों के बीच जनता से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि नेपाल एक "अभूतपूर्व राजनीतिक दौर" में प्रवेश कर चुका है . उन्होंने नए चुनावों की निगरानी के लिए एक कार्यवाहक प्रशासन के गठन का समर्थन किया.

पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव

मेयर शाह ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का नेतृत्व सौंपने के प्रस्ताव का समर्थन किया और इसे युवाओं द्वारा लिया गया "परिपक्व और विचारशील निर्णय" बताया. उन्होंने लिखा, "आपकी जागरूकता, विवेक और एकता गहरे सम्मान के पात्र हैं.

राष्ट्रपति से संसद भंग करने की अपील

बालेन शाह ने नेपाल के राष्ट्रपति से अपील की है कि संसद को तत्काल भंग किया जाए और एक अंतरिम सरकार का औपचारिक गठन किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि यह ‘जेनरेशन जेड’ द्वारा शुरू की गई ऐतिहासिक क्रांति है, जिसे सुरक्षित रखना बेहद ज़रूरी है.