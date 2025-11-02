Mexico Supermarket Blast: मेक्सिको के डिपार्टमेंटल स्टोर में धमाके के बाद लगी आग, बच्चों समेत 23 की मौत, देखें अफरा-तफरी का वीडियो

Mexico Supermarket Blast: उत्तरी मेक्सिको के सोनोरा राज्य की राजधानी हर्मोसिलो में एक डिपार्टमेंटल स्टोर में विस्फोट के बाद आग लग गई। हादसे में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई, जिनमें चार बच्चे भी शामिल हैं.
समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने रिपोर्ट के हवाले से बताया कि विस्फोट शहर के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग तेजी से इमारत और आस-पास के वाहनों में फैल गई, जिससे कई लोग अंदर फंस गए. यह भी पढ़े: America Explosive Blast: अमेरिका में सैन्य विस्फोटक प्लांट में जबरदस्त धमाका, कई लोगों की मौत की आशंका
मेक्सिको में धमाका
रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंचकर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। घटना में घायल हुए 12 लोगों को स्थानीय अस्पतालों में पहुंचाया गया। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह खराब ट्रांसफार्मर से निकले धुएं को बताया जा रहा है.
विस्फोट स्थानीय वाल्डोज स्टोर की एक दुकान में हुआ, जिसके बाद इमारत में आग लग गई। सोनोरा के अधिकारियों ने आतंकवादी हमले की संभावना से इनकार किया है.
इससे पहले शुक्रवार को न्यू मैक्सिको के आर्टेसिया में स्थित तेल रिफाइनरी में जोरदार धमाका हुआ. धमाके के बाद भीषण आग लग गई, जिस पर काबू पाने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी। धमाके और आग की वजह से निकलने वाला धुआं काफी दूर तक फैल गया। हालांकि, इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई.
सितंबर की एक घटना में, मेक्सिको सिटी में एक गैस टैंकर ट्रक में विस्फोट होने से तीन लोगों की मौत हो गई थी। स्थानीय अधिकारियों ने बताया था कि इस घटना में 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे.
मैक्सिकन राजधानी की सरकार प्रमुख क्लारा ब्रुगाडा मोलिना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि यह दुर्घटना जारागोजा रोड पर कॉनकॉर्डिया पुल के नीचे हुई। यह दुर्घटना करीब 49,500 लीटर क्षमता वाला टैंकर पलटने के बाद हुई। घायलों को विभिन्न अस्पतालों में ले जाया गया है। दुर्घटना में 18 वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में 19 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे.