अमेरिका में Pre-Cooked Pasta से फैला Listeria Infection, छह लोगों की मौत; 25 लोग अस्पताल में भर्ती

Listeria Outbreak USA News: अमेरिका में 'प्री-कुक्ड पास्ता (Pre-cooked Pasta)' खाने से लिस्टेरिया संक्रमण (Listeria Infection) फैलने की एक अहम खबर सामने आई है. इस खतरनाक जीवाणु संक्रमण से अब तक छह लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 25 से ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती हैं. अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के अनुसार, यह संक्रमण नैट फाइन फूड्स (Net Fine Foods) द्वारा निर्मित पास्ता उत्पादों से जुड़ा है. रिपोर्टों के अनुसार, यह संक्रमण सबसे पहले जून में सामने आया था.

इसके बाद, Kroger, Walmart, Trader Joe's और Albertsons जैसी कई प्रमुख Supermarket Chains ने इन पास्ता उत्पादों को तुरंत अपने स्टोर से हटा दिया.

अमेरिका में लिस्टेरिया का प्रकोप 'Pre-cooked Pasta' से जुड़ा है

अब तक 7 नए मामले और दो और मौतें दर्ज

FDA के अनुसार, सितंबर से अब तक सात नए मामले और दो और मौतें दर्ज की गई हैं. एक मामले में, एक संक्रमित गर्भवती महिला के बच्चे की गर्भ में ही मौत हो गई.

अब तक, यह संक्रमण California, Florida, Illinois, Texas और Virginia सहित 18 अमेरिकी राज्यों में फैल चुका है. कुल 27 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिनमें से 25 को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.

स्वास्थ्य एजेंसियों ने जारी की चेतावनी

स्वास्थ्य एजेंसियों, FDA और CDC ने लोगों से अपने रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर की जांच करने और Nate’s Fine Foods के किसी भी पास्ता उत्पाद को तुरंत फेंकने का आग्रह किया है.

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि लिस्टेरिया बैक्टीरिया (Listeria Bacteria) ठंडे तापमान में जीवित रह सकता है और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली (Weak Immune System) वाले लोगों के लिए घातक हो सकता है.