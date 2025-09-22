22 सितंबर के ताजा समाचार और अपडेट्स

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

स्वागत है DW हिन्दी के लाइव ब्लॉग पर, जहां दिनभर की तमाम ब्रेकिंग न्यूज और अपडेट्स हम एक साथ पेश कर रहे हैं. यह पेज हम लगातार अपडेट कर रहे हैं तो बने रहें हमारे साथ, ताकि आपको सारी बड़ी और जरूरी खबरें एक साथ मिल जाएं.भारत में जीएसटी की संशोधित दरें आज से लागू

जीएसटी की नई दरें हुईं लागू, जानिए कौन से सामान होंगे सस्ते

भारत में सोमवार, 22 सितंबर से वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं. सरकार की ओर से इन्हें जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है. जहां पहले जीएसटी की कम से कम चार मुख्य दरें- 5, 12, 18 और 28 फीसदी हुआ करती थीं. वहीं, नए टैक्स ढांचे में अब जीएसटी की तीन मुख्य दरें हैं- 5, 18 और 40 फीसदी.

रोजमर्रा की जरूरत के ज्यादातर सामानों पर अब पांच या 18 फीसदी जीएसटी लगेगा. दूध-पनीर और रोटी जैसे उत्पादों पर अब बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा. वहीं, कुछ चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं पर अब 40 फीसदी टैक्स लगेगा. इनमें ज्यादा बड़े इंजन वाली बाइक और कार, पान मसाला, तंबाकू उत्पाद और कैफीनयुक्त पेय पदार्थ जैसे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले उत्पाद शामिल हैं.