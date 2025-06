AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ईरान पर अमेरिकी हमलों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. आपके द्वारा दिए गए बयान के साथ-साथ, उन्होंने इस मुद्दे पर कई अन्य महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी की हैं.उन्होंने अमेरिका और इज़राइल की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा है कि इन हमलों से केवल इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फायदा पहुंचा है. ओवैसी ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ हो रही कार्रवाइयों पर भी चिंता जताई और कहा कि अमेरिका गाज़ा में हो रहे घटनाक्रम को नज़रअंदाज़ कर रहा है.अपने एक अन्य बयान में उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि "अमेरिका किसी को मुफ्त में लंच नहीं देता", जिसका अर्थ है कि इस क्षेत्र में उसके हस्तक्षेप की एक बड़ी कीमत होगी.

#WATCH | Hyderabad: On US strikes on Iran's three nuclear facilities, AIMIM MP Asaduddin Owaisi says, "We should ask Pakistanis if for this they want Trump to get a Nobel Peace Prize..."



"This attack by the US has helped Netanyahu, who is a butcher of Palestinians... A genocide… pic.twitter.com/rLSYMASqY4— ANI (@ANI) June 22, 2025