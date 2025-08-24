धोखा! पहली पत्नी से छुपाकर की दूसरी शादी, सिंगापुर कोर्ट ने भारतीय व्यक्ति को सुनाई जेल की सजा

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: X)

सिंगापुर (Singapore) में रहने वाले एक भारतीय शख्स को अपनी पहली पत्नी से छुपाकर दूसरी शादी करने के मामले में सजा सुनाई गई है. 49 साल के वैथियालिंगम मुथुकुमार (Vaithialingam Muthukumar) को कोर्ट ने 3 महीने 3 हफ्ते जेल की सजा दी है. उन पर बिगैमी (एक साथ दो शादियां करना) का केस चला, जो सिंगापुर में अपराध माना जाता है.

मुथुकुमार की पहली शादी साल 2007 में भारत में हुई थी. उनकी पत्नी सिंगापुर की नागरिक है और इस समय 55 साल की हैं. साल 2011 में जब मुथुकुमार सिंगापुर पहुंचे तो उनकी मुलाकात अपनी दूसरी पत्नी सलमाह बी अब्दुल रज़ाक से हुई. सलमाह को पता था कि वह शादीशुदा हैं, लेकिन दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया.

बाद में मुथुकुमार ने सलमाह से कहा कि वह बच्चा चाहते हैं और जल्द ही पहली पत्नी को तलाक दे देंगे. इसी वादे के बाद अगस्त 2022 में दोनों ने भारत के नागोर में धार्मिक रीति से शादी कर ली. हालांकि यह शादी कानूनी तौर पर खत्म नहीं की गई.

शादी के बाद भी मुथुकुमार अपनी पहली पत्नी के साथ ही रहते रहे और चोरी-छिपे सलमाह से भी मिलते रहे. 14 सितंबर 2023 को सलमाह ने बेटे को जन्म दिया. उसी दौरान उनकी पोल खुल गई, जब पहली पत्नी ने अस्पताल में मुथुकुमार को डिलीवरी रूम से बाहर आते देखा. पूछताछ करने पर उसने अपनी दूसरी शादी और बच्चे की बात कबूल की.

इसके बाद मुथुकुमार ने जून 2024 में स्थायी निवास (Permanent Residency) के लिए आवेदन किया और गलत तरीके से यह लिखा कि उनकी दूसरी कोई शादी नहीं है. लेकिन सलमाह ने बाद में मंत्रालय को बता दिया कि वह उनकी पत्नी हैं और मुथुकुमार पहले से भी शादीशुदा हैं. इसका खुलासा होते ही उनका आवेदन खारिज कर दिया गया और केस कोर्ट तक पहुंचा.

अदालत ( Court) ने माना कि मुथुकुमार ने अपनी पहली पत्नी को धोखा दिया और दूसरी पत्नी से झूठा वादा करके शादी की. इसी अपराध में उन्हें जेल की सजा सुनाई गई है.