Raj Mishra's Inspiring Journey: मिर्जापुर से इंग्लैंड के मेयर तक: जानें राज मिश्रा की प्रेरक सफलता की कहानी, जो अब एक ब्रिटिश शहर पर करेंगे राज (Watch Video)

Raj Mishra's Inspiring Journey: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के छोटे से गांव भटेहरा से निकले राज मिश्रा ने इंग्लैंड में इतिहास रच दिया है. 37 वर्षीय राज मिश्रा को इंग्लैंड के वेलिंगबरो टाउन का मेयर चुना गया है. वेलिंगबरो, जो नॉर्थ नॉर्थहैम्पटनशायर का एक ऐतिहासिक बाजार नगर है, वहां भारतीय मूल की आबादी महज 1% है. ऐसे में राज की जीत न सिर्फ बड़ी है, बल्कि गौरवपूर्ण भी. राज मिश्रा ने 6 साल पहले मिर्जापुर से लंदन की राह पकड़ी थी. वे वहां एमटेक करने गए थे. पढ़ाई के बाद उन्होंने यूके के डिफेंस मंत्रालय और बैंकिंग सेक्टर में काम किया. इस साल फरवरी में उन्होंने स्थानीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और मार्च में कंजर्वेटिव पार्टी से जुड़ गए.

मई में वे काउंसलर चुने गए और 13 मई को वेलिंगबरो टाउन काउंसिल की सालाना बैठक में उन्हें पांचवां मेयर नियुक्त किया गया.

ये भी पढें: Viral Video: ब्रिटिश व्यक्ति ने गर्व से भारतीय झंडा लहराकर लंदन की सड़कों पर कश्मीर में हुए टेरर अटैक को लेकर की पाकिस्तान की आलोचना

@aajtak @ndtv @ABPNews Here’s Introducing the Newly appointed Mayor of the Town Wellingborough, United Kingdom Mr. Raj Mishra india pic.twitter.com/0NjOoGDlDK

— Dr.Sarvesh Mishra (@srvmbbs48) May 15, 2025