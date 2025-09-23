VIDEO: 'हम फुटपाथ पर रुके हुए है, क्योंकि सभी को आपके लिए रोका गया है...ट्रम्प के काफिले के लिए न्यूयॉर्क में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को रोके जाने पर दिया उन्होंने रिएक्शन
Credit-(@nexta_tv)

न्यूयॉर्क,अमेरिका: संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सेशन में शामिल होने के लिए फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन (France President Emmanuel Macron) न्यूयॉर्क (Newyork) में ट्रैफिक में अचानक फंस गए. इस दौरान उन्होंने मजेदार तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (President Donald Trump) से बातचीत की. दरअसल अमेरिकी राष्टपति डोनाल्ड ट्रम्प के काफिले की वजह से पुलिस ने रास्ते रोकें थे. जब मैक्रॉन यूएन मुख्यालय से फ्रांसीसी दूतावास (French Embassy) की ओर जा रहे थे, तब न्यूयॉर्क पुलिस ने सड़कें बंद कर दी. एक पुलिस अधिकारी ने मैक्रॉन से माफी मांगते हुए कहा,'माफ कीजिए, अभी सब कुछ बंद है.

यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा गया. सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. ये भी पढ़े:डोनाल्ड ट्रंप आज संयुक्त राष्ट्र महासभा को करेंगे संबोधित, व्हाइट हाउस का दावा, ‘आक्रामक होगा अंदाज’

फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन न्यूयॉर्क में फंसे

मैक्रॉन ने ट्रंप से कॉल पर किया मजाक

इस दौरान रास्ते में फंसे मैक्रॉन ( President Emmanuel Macron) ने ट्रंप को कॉल किया और हंसते हुए कहा',सुनिए, मैं सड़क पर ही इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि सब कुछ आपके लिए बंद है.यह बातचीत उनके सहयोगियों ने सुनी और वीडियो में भी दिखाई दी. इस दौरान सभी हंसने लगे.ट्रैफिक जाम की वजह से मैक्रॉन को अपने अगले कार्यक्रम तक पहुंचने के लिए पैदल चलना पड़ा.

दोस्ताना अंदाज के बीच कूटनीति

हालांकि यह हल्की-फुल्की बातचीत थी, लेकिन यूएन के गंभीर कूटनीतिक माहौल में भी मैक्रॉन ( President Emmanuel Macron) और ट्रंप के बीच मित्रवत संबंध दिखे.ट्रंप का काफिला आगे बढ़ा, लेकिन मैक्रॉन को पैदल ही जाना पड़ा.

 