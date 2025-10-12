यूक्रेन के मशहूर क्रिप्टो ब्लॉगर Konstantin Golyash की मौत, संदिग्ध परिस्थियों में लेम्बोर्गिनी कार में मिला शव; आत्महत्या की आशंका

Konstantin Golyash death (Photo- @WhaleInsider/X)

Ukraine Crypto Blogger Commits Suicide: मशहूर यूक्रेनी Crypto इन्वेस्टर और ब्लॉगर Konstantin Galish की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. शनिवार को कीव के Obolon जिले में लेम्बोर्गिनी कार में उनका शव मिला है. वह 32 वर्ष के थे और Kostya Kudo online के नाम से जाने जाते थे. उनकी मृत्यु शुक्रवार को क्रिप्टोकरेंसी बाजार में आई भारी गिरावट के बीच हुई है, जिसने दुनिया भर के निवेशकों को झकझोर दिया है. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या माना जा रहा है.

गैलिश की मृत्यु की पुष्टि उनके Telegram Channel पर की गई और जांच जारी है. Binance Square प्लेटफॉर्म ने भी दावा किया कि उन्होंने सुसाइड किया है.

निवेशकों के 30 मिलियन डॉलर नुकसान

क्रिप्टो निवेशकों और सोशल मीडिया पर उनके फैन्स ने गैलिश की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है. रिपोर्टों के अनुसार, उन्हें ट्रेडिंग के लिए सौंपे गए निवेशकों के धन में लगभग 30 मिलियन डॉलर या लगभग ₹250 करोड़ (लगभग ₹250 करोड़) का नुकसान हुआ है.

Cryptology Key के CEO थे गैलिश

कॉन्स्टेंटिन गैलिश "Cryptology Key" ट्रेडिंग अकादमी के सह-संस्थापक और सीईओ थे. उनकी अकादमी के YouTube चैनल के 97,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम पर उनके 1,00,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं. वे अपनी आलीशान जीवनशैली के लिए भी जाने जाते थे और उनके पास 2020 Lamborghini Urus, 2023 Ferrari 296 GTB और एक Mercedes-Benz 220 CDI थी.

क्रिप्टो बाजार में गिरावट भारी गिरावट

क्रिप्टो बाजार में गिरावट का कारण पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump की हालिया घोषणा को माना जा रहा है. उन्होंने चीन से आयातित "महत्वपूर्ण सॉफ़्टवेयर" पर 100% कर वृद्धि की घोषणा की, जिसके कारण Bitcoin, Ethereum, और Solana जैसी प्रमुख मुद्राओं में भारी गिरावट आई.