Crypto Market Crash: ट्रंप के नए टैरिफ से हिल गया क्रिप्टो बाजार! 24 घंटे में 2 बिलियन डॉलर का नुकसान

Donald Trump Tariffs Impact On Crypto Market: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित नए आयात शुल्क (टैरिफ) ने न सिर्फ वैश्विक व्यापार बल्कि क्रिप्टोकरेंसी बाजार को भी झकझोर दिया है. पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो बाजार से 2 बिलियन (करीब 16,600 करोड़रुपये) का नुकसान हुआ है, जबकि बिटकॉइन की कीमत 92,000 तक गिर गई. आइए समझते हैं कि ट्रंप की यह नीति क्रिप्टो बाजार को कैसे प्रभावित कर रही है.

ट्रंप ने शनिवार को कनाडा और मैक्सिको से आयातित सामान पर 25% और चीन से आने वाले उत्पादों पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की. यह कदम अमेरिका के तीन बड़े व्यापारिक साझेदारों को निशाने पर लेता है. अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह टैरिफ महंगाई बढ़ा सकता है, क्योंकि कंपनियां अपने बढ़े हुए खर्चे उपभोक्ताओं पर थोपेंगी.

इस अनिश्चितता के बीच निवेशकों ने क्रिप्टो बाजार से पैसा निकालना शुरू कर दिया. बिटकॉइन की कीमत शनिवार को 100,000, से नीचे फिसलकर 92,000 तक पहुंच गई, जबकि एथेरियम 24% गिरकर $2,300 पर आ गया.

BREAKING: Over $2 billion in value liquidated from cryptocurrency markets over the past 24 hours

— The Spectator Index (@spectatorindex) February 3, 2025