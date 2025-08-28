दुबई की राजकुमारी Sheikha Mahra ने की रैपर French Montana से सगाई, इंस्टाग्राम पर पहले पति को दिया था तलाक
दुबई की राजकुमारी का दिल अमेरिकी रैपर पर आया

दुबई के शाही परिवार से एक बड़ी और दिलचस्प ख़बर सामने आई है. दुबई के शासक और यूएई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की 31 वर्षीय बेटी, शेखा महरा मोहम्मद राशिद अल मकतूम (Dubai Princess Sheikha Mahra) ने 40 वर्षीय अमेरिकी रैपर फ्रेंच मोंटाना (French Montana) से सगाई कर ली है. मोंटाना के एक प्रतिनिधि ने इस खबर की पुष्टि की है.

कैसे शुरू हुई ये लव स्टोरी?

इन दोनों के रिश्ते की खबरें 2024 के अंत से ही आने लगी थीं, जब शेखा महरा ने खुद रैपर फ्रेंच मोंटाना को दुबई घुमाया था और सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की थीं. इसके बाद से उन्हें अक्सर दुबई, मोरक्को और पेरिस में एक साथ देखा गया. चाहे वो महंगे रेस्टोरेंट में डिनर करना हो या पेरिस के मशहूर पोंट डेस आर्ट्स ब्रिज पर घूमना, दोनों की नजदीकियां बढ़ती जा रही थीं. इसी साल पेरिस फैशन वीक में जब वे हाथ में हाथ डाले नज़र आए, तो उनका रिश्ता दुनिया के सामने आ गया.

जब राजकुमारी ने इंस्टाग्राम पर दिया था तलाक

यह सगाई इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि शेखा महरा का पिछला रिश्ता काफी नाटकीय तरीके से खत्म हुआ था. उनकी पहली शादी शेख माना बिन मोहम्मद बिन राशिद बिन माना अल मकतूम से मई 2023 में हुई थी. दोनों की एक बेटी भी है. लेकिन यह शादी ज्यादा दिन नहीं चली.

पिछले साल शेखा महरा ने अपने पति पर बेवफाई का आरोप लगाते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में तलाक की घोषणा कर दी थी. उन्होंने लिखा था:

"मेरे प्यारे पति, क्योंकि तुम दूसरों के साथ व्यस्त हो, मैं यहां हमारे तलाक की घोषणा करती हूं. मैं तुम्हें तलाक देती हूं, मैं तुम्हें तलाक देती हूं, और मैं तुम्हें तलाक देती हूं. अपना ध्यान रखना. तुम्हारी पूर्व-पत्नी."

इस पोस्ट ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थीं. तलाक के बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने ब्रांड 'माहरा एम1' के तहत "डिवोर्स" नाम से एक परफ्यूम लाइन भी लॉन्च की.

कौन हैं शेखा महरा और फ्रेंच मोंटाना?

शेखा महरा ने ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस में डिग्री ली है. वहीं, फ्रेंच मोंटाना का असली नाम करीम खारबौच है. वह 'अनफॉरगेटेबल' और 'नो स्टाइलिस्ट' जैसे ग्लोबल हिट गानों के लिए जाने जाते हैं. मोंटाना समाज सेवा के कामों के लिए भी जाने जाते हैं और उन्होंने युगांडा और उत्तरी अफ्रीका में स्वास्थ्य और शिक्षा परियोजनाओं के लिए काफी दान दिया है. उनकी भी यह दूसरी शादी होगी. वह 2007 से 2014 तक नादीन खारबौच से शादी कर चुके थे और उनका एक 16 साल का बेटा भी है.

 