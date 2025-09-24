ट्रंप का बड़ा यू-टर्न: बोले - जंग जीतकर यूक्रेन अपना पूरा इलाका वापस ले सकता है, रूस को बताया 'कागजी शेर'

(Photo: X)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन-रूस युद्ध पर एक बड़ा बयान दिया है, जो उनके पिछले विचारों से काफी अलग है. उन्होंने कहा है कि उन्हें लगता है कि यूक्रेन, यूरोप और NATO के समर्थन से अपना सारा इलाका रूस से वापस छीन सकता है.

अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि उन्होंने यूक्रेन और रूस की सैन्य और आर्थिक स्थिति को अच्छी तरह से समझ लिया है. उन्होंने रूस की आर्थिक परेशानियों और युद्ध में उसकी "उद्देश्यहीन" कोशिशों का ज़िक्र करते हुए कहा कि अब यूक्रेन जीतने की स्थिति में है.

ट्रंप ने अपनी पोस्ट में क्या कहा?

ट्रंप ने लिखा, "रूस की आर्थिक परेशानियों को देखने के बाद, मुझे लगता है कि यूक्रेन, यूरोपियन यूनियन के समर्थन से, अपना पूरा देश वापस जीतने की स्थिति में है."

उन्होंने रूस को एक "कागजी शेर" बताया और उसकी सेना की आलोचना करते हुए कहा कि अगर रूस "असली सैन्य ताकत" होता, तो यह जंग एक हफ्ते के अंदर ही जीत लेता. ट्रंप ने इस बात पर भी जोर दिया कि रूस के लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, जैसे पेट्रोल के लिए लंबी-लंबी लाइनें लग रही हैं, और देश की अर्थव्यवस्था पर युद्ध का भारी दबाव है.

उन्होंने लिखा, "जब मॉस्को और रूस के दूसरे बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को पता चलेगा कि इस युद्ध में असल में क्या हो रहा है... जब उन्हें पता चलेगा कि उनका ज्यादातर पैसा यूक्रेन से लड़ने में खर्च हो रहा है, तो यूक्रेन अपना देश वापस ले सकता है, और क्या पता, शायद उससे भी आगे निकल जाए!"

यूक्रेन के लिए एक्शन लेने का सही समय

ट्रंप ने कहा, "पुतिन और रूस बड़ी आर्थिक मुसीबत में हैं, और यही यूक्रेन के लिए एक्शन लेने का सही समय है."

यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि पहले ट्रंप अक्सर बातचीत से शांति समझौते और यूक्रेन द्वारा कुछ इलाके छोड़ने की वकालत करते थे.

पोस्ट के आखिर में उन्होंने यह भी साफ किया कि अमेरिका NATO को हथियार देना जारी रखेगा, ताकि गठबंधन "जैसा चाहे उनका इस्तेमाल कर सके." अपनी बात खत्म करते हुए उन्होंने दोनों देशों के लिए शुभकामनाएं भी दीं.