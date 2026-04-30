कोहिनूर की वापसी की मांग: न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने किंग चार्ल्स से की हीरा भारत को लौटाने की अपील (Watch Video)

जोहरान ममदानी (Photo Credits: Instagram)

न्यूयॉर्क, 30 अप्रैल: न्यूयॉर्क सिटी (New York City) के नवनियुक्त मेयर जोहरान ममदानी (Zohran Mamdani) ने एक ऐतिहासिक और कूटनीतिक बहस को फिर से हवा दे दी है. किंग चार्ल्स III (King Charles III) और क्वीन कैमिला (Queen Camilla) की अमेरिका यात्रा के दौरान, ममदानी ने स्पष्ट किया कि यदि उन्हें निजी तौर पर राजा से बात करने का मौका मिलता है, तो वे उनसे 'कोहिनूर' हीरा (Kohinoor Diamond) भारत को वापस करने का अनुरोध करेंगे. भारतीय मूल के ममदानी, जो औपनिवेशिक इतिहास और उसके प्रभावों पर मुखर रहे हैं, के इस बयान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा छेड़ दी है. यह भी पढ़ें: Zohran Mamdani On Islam: जोहरान ममदानी ने प्रवासियों के मुद्दे पर दिया इस्लाम का हवाला, शहर की नीति बदलने पर दिया ज़ोर

9/11 स्मारक पर मुलाकात और बयान

मेयर ममदानी का यह बयान मैनहट्टन में 11 सितंबर के हमलों की बरसी के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम से पहले आया. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "अगर मुझे राजा से अलग से बात करने का मौका मिला, तो मैं संभवतः उन्हें कोहिनूर हीरा वापस करने के लिए प्रोत्साहित करूँगा."

हालांकि, बाद में जब ममदानी ने 9/11 मेमोरियल पर किंग चार्ल्स से मुलाकात की, तो उन्होंने माहौल की गंभीरता को देखते हुए शिष्टाचार बनाए रखा. दोनों के बीच संक्षिप्त बातचीत हुई और हाथ मिलाए गए, लेकिन सार्वजनिक रूप से हीरे को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई.

'कोहिनूर को भारत लौटाएं': ज़ोहरान ममदानी ने किंग चार्ल्स से आग्रह किया

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शाही जोड़ा और अमेरिका की चार दिवसीय यात्रा

किंग चार्ल्स III और क्वीन कैमिला वर्तमान में अमेरिका के चार दिवसीय दौरे पर हैं. इस यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया और व्हाइट हाउस में राजकीय रात्रिभोज में हिस्सा लिया. न्यूयॉर्क प्रवास के दौरान शाही जोड़े ने 9/11 स्मारक पर सफेद फूलों का गुलदस्ता अर्पित किया और हमलों में जान गंवाने वाले 3,000 से अधिक लोगों की याद में मौन रखा.

कोहिनूर विवाद: एक ऐतिहासिक घाव

कोहिनूर हीरा, जो वर्तमान में ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है और लंदन टॉवर में प्रदर्शित है, लंबे समय से विवादों के केंद्र में रहा है। भारत ने बार-बार इसे वापस करने की मांग की है, यह तर्क देते हुए कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान इसे अनैतिक रूप से लिया गया था। भारत के अलावा पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान भी इस पर अपना दावा पेश करते रहे हैं।

मेयर ममदानी, जिनकी मां प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मीरा नायर और पिता युगांडा के शिक्षाविद महमूद ममदानी हैं, की जड़ें भारत से जुड़ी हैं. उनके इस बयान को औपनिवेशिक विरासतों के प्रति एक आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण के रूप में देखा जा रहा है.