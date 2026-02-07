Zohran Mamdani On Islam: जोहरान ममदानी ने प्रवासियों के मुद्दे पर दिया इस्लाम का हवाला, शहर की नीति बदलने पर दिया ज़ोर

(Photo Credits Twitter)

न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बयान दिया है, जिसमें उन्होंने अमेरिका को इस्लाम के इतिहास से, विशेषकर प्रवासियों के प्रति आतिथ्य और शरण देने की भावना से सीख लेने की सलाह दी है. यह टिप्पणी एक ऐसे समय में आई है जब न्यूयॉर्क शहर प्रवासियों से संबंधित चुनौतियों का सामना कर रहा है और मेयर ममदानी अपने प्रशासन के शुरुआती दिनों में महत्वपूर्ण नीतियां लागू कर रहे हैं.

प्रवासियों के समर्थन में अंतरधार्मिक नाश्ता और कार्यकारी आदेश

मेयर ममदानी ने 6 फरवरी, 2026 को अपने प्रशासन के पहले वार्षिक अंतरधार्मिक नाश्ते की मेजबानी की, जहाँ उन्होंने प्रवासियों के अधिकारों की वकालत पर जोर दिया. इस कार्यक्रम में उन्होंने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य संघीय आव्रजन प्रवर्तन के साथ शहर के सहयोग की सीमाओं को मजबूत करना है. ममदानी ने कहा कि "यदि कोई बात हमारे शहर के सभी धर्मों को एकजुट करती है, तो वह आस्था को केवल चिंतन के उपकरण के रूप में नहीं, बल्कि कार्रवाई के आह्वान के रूप में समझना है." उन्होंने पैगंबर मुहम्मद की हिजरत (प्रवासन) का उदाहरण देते हुए मेहमाननवाजी और शरण देने की इस्लामी परंपराओं पर प्रकाश डाला, यह सुझाव देते हुए कि अमेरिका इन सिद्धांतों से प्रेरणा ले सकता है.

मेयर ममदानी: एक ऐतिहासिक कार्यकाल की शुरुआत

ज़ोहरान ममदानी ने 1 जनवरी, 2026 को न्यूयॉर्क शहर के 112वें मेयर के रूप में शपथ ली है, जो उन्हें शहर का पहला मुस्लिम और भारतीय-अमेरिकी मेयर बनाता है. उनका कार्यकाल ऐसे समय में शुरू हुआ है जब शहर कई सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से जूझ रहा है। ममदानी, जो डेमोक्रेटिक पार्टी और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट्स ऑफ अमेरिका के सदस्य हैं, ने अपने अभियान में किफायती आवास, सार्वजनिक परिवहन में सुधार और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया था.

हालिया घटनाक्रम और चुनौतियाँ

मेयर ममदानी के कार्यकाल के शुरुआती सप्ताहों में कई महत्वपूर्ण घटनाएँ देखी गई हैं. 1 फरवरी, 2026 को उनके कार्यालय द्वारा विश्व हिजाब दिवस पर एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसमें मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों के हिजाब पहनने के चुनाव की प्रशंसा की गई थी. कुछ आलोचकों ने इसे प्रतिबंधात्मक प्रतीक को बढ़ावा देने के रूप में देखा। इसके अतिरिक्त, मेयर ने 6 फरवरी को न्यूयॉर्कवासियों को अत्यधिक ठंड की "घातक स्थितियों" के बारे में चेतावनी दी और बेघर लोगों के लिए आश्रय और वार्मिंग सेंटर की व्यवस्था की. उन्होंने शहर-संचालित किराना स्टोरों के अपने अभियान के वादे से संबंधित एक कंपनी के "मुफ्त किराना स्टोर" पीआर स्टंट पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की.