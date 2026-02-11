Bangladesh Elections 2026: बांग्लादेश में कल लोकतंत्र की परीक्षा, शेख हसीना के बेदखल के बाद नई सरकार के लिए 12 फरवरी को मतदान

(Photo Credits ANI)

Bangladesh Elections 2026: पड़ोसी देश बांग्लादेश में कल, 12 फरवरी 2026 को 13वीं जातीय संसद के लिए मतदान होगा. अगस्त 2024 में हुए छात्र आंदोलन और शेख हसीना के इस्तीफे के बाद यह देश का पहला आम चुनाव है. नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की देखरेख में हो रहे इन चुनावों पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं. इस बार के चुनाव कई मायनों में अलग हैं क्योंकि 15 साल तक सत्ता में रही अवामी लीग इस चुनावी प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर है.