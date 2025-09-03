YouTube Premium यूजर्स को झटका, फैमिली प्लान के लिए लोकेशन वेरिफिकेशन शुरू, बंद होंगे कई अकाउंट्स

(Photo : X)

YouTube Premium Family Plan Sharing: अगर आप भी अपना यूट्यूब प्रीमियम फैमिली अकाउंट दोस्तों या दूसरे शहर में रहने वाले रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हैं, तो आपके लिए एक ज़रूरी खबर है. यूट्यूब अब अपने नियमों को लेकर सख्त हो गया है और ऐसे यूजर्स को चेतावनी भेज रहा है जो एक ही घर में नहीं रहते हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूट्यूब ने उन यूजर्स को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है जो अपने फैमिली प्लान को घर के बाहर के लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं. कंपनी का कहना है कि अगर वे यह साबित नहीं कर पाते कि वे सभी एक ही पते पर रहते हैं, तो उनका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बंद कर दिया जाएगा.

क्या है यूट्यूब का नियम?

यूट्यूब की पॉलिसी के अनुसार, प्रीमियम फैमिली प्लान का इस्तेमाल सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो अकाउंट मैनेजर (जिसने प्लान खरीदा है) के साथ एक ही घर में रहते हैं. इस प्लान में मैनेजर के अलावा 5 और सदस्यों को जोड़ा जा सकता है. यह नियम 2023 से ही लागू है, लेकिन अब तक यूट्यूब इस पर ज्यादा सख्ती नहीं बरत रहा था.