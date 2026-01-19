चांद की सैर करेगा आपका नाम: NASA के आर्टेमिस II मिशन के लिए ऐसे प्राप्त करें अपना 'डिजिटल बोर्डिंग पास'

NASA आर्टेमिस II मिशन डिजिटल बोर्डिंग पास (Photo Credits: X/@NASA_Marshall)

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी (American Space Agency) नासा (NASA) अपने ऐतिहासिक 'आर्टेमिस II' (Artemis II) मिशन के लिए दुनिया भर के लोगों को एक अनूठा अवसर प्रदान कर रही है. इस मिशन के तहत, जो लोग अपना नाम नासा के आधिकारिक पोर्टल (NASA's Official Portal) पर पंजीकृत करेंगे, उनके नाम एक डिजिटल एसडी कार्ड (Digital SD Card) में संग्रहित किए जाएंगे और ओरियन (Orion) अंतरिक्ष यान के जरिए चंद्रमा की कक्षा तक भेजे जाएंगे. अब तक 15 लाख से अधिक लोग इस प्रतीकात्मक यात्रा के लिए अपना नाम दर्ज करा चुके हैं. यह भी पढ़ें: Solar Eclipse & NASA Clarification 2025: क्या 2 अगस्त को दिन में ही अंधेरा छा जाएगा पृथ्वी पर? जानें नासा का चौंकाने वाला स्पष्टीकरण!

क्या है आर्टेमिस II मिशन?

आर्टेमिस II नासा के आर्टेमिस अभियान का पहला मानवयुक्त मिशन है. यह 1972 के अपोलो 17 मिशन के बाद पहली बार इंसानों को चंद्रमा के करीब ले जाएगा। यह एक 'लूनर फ्लाईबी' (Lunar Flyby) मिशन है, जिसमें चार अंतरिक्ष यात्री—कमांडर रीड वाइसमैन, पायलट विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के जेरेमी हैनसेन—चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाकर सुरक्षित पृथ्वी पर लौटेंगे.

डिजिटल बोर्डिंग पास: ऐसे करें पंजीकरण

नासा ने इस प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया है, जिसमें 5 मिनट से भी कम समय लगता है। अपना नाम भेजने के लिए इन चरणों का पालन करें:

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: नासा की आधिकारिक "Send Your Name with Artemis" वेबसाइट पर लॉग इन करें. विवरण दर्ज करें: अपना नाम और उपनाम भरें. आप अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों या पालतू जानवरों के नाम भी अलग से दर्ज कर सकते हैं. पिन (PIN) बनाएं: भविष्य में अपने बोर्डिंग पास को एक्सेस करने के लिए 4 से 7 अंकों का एक पिन बनाएं। इसे याद रखना जरूरी है क्योंकि नासा खोए हुए पिन को रिकवर नहीं कर सकता. डाउनलोड और शेयर: सबमिट करते ही आपका डिजिटल बोर्डिंग पास तैयार हो जाएगा. इसे आप हाई-रिज़ॉल्यूशन में डाउनलोड कर सकते हैं या सोशल मीडिया पर साझा कर सकते हैं.

अंतिम तिथि: पंजीकरण की अंतिम तिथि 21 जनवरी, 2026 है. इसके बाद डिजिटल रजिस्ट्री को अंतिम रूप देकर अंतरिक्ष यान में लोड कर दिया जाएगा. यह भी पढ़ें: 2030 तक चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना चाहता है NASA, भविष्य में इंसानी बस्तियों को मिलेगी बिजली

मिशन की वर्तमान स्थिति

आज यानी 19 जनवरी, 2026 तक, आर्टेमिस II मिशन अपनी तैयारियों के अंतिम चरण में है. 17 जनवरी को स्पेस लॉन्च सिस्टम (SLS) रॉकेट और ओरियन अंतरिक्ष यान को केनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 39B पर पहुँचा दिया गया है.

मिशन का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव 2 फरवरी, 2026 को होने वाला "वेट ड्रेस रिहर्सल" (ईंधन भरने का परीक्षण) है. यदि सभी परीक्षण सफल रहते हैं, तो लॉन्च विंडो 6 फरवरी, 2026 को खुल सकती है.

मिशन का महत्व

आर्टेमिस II भविष्य के आर्टेमिस III मिशन के लिए आधार तैयार करेगा, जिसका लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर पहली महिला और पहले अश्वेत व्यक्ति को उतारना है. यह मिशन गहरे अंतरिक्ष में मानव जीवन को बनाए रखने वाली प्रणालियों (Life-support systems) की मजबूती का परीक्षण करेगा.