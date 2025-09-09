VIDEO: चंद्रयान, मंगलयान और रॉकेट इंजन.... इन 9 उपलब्धियों ने ISRO को दुनिया में बनाया नंबर-1, जानकर आपको भी होगा गर्व

Photo- ANI

Achievements of ISRO: भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो (ISRO) ने पिछले कुछ वर्षों में ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं जिन पर पूरी दुनिया की नजर है. कम बजट में बड़े और सफल मिशन लॉन्च करके इसरो ने साबित कर दिया है कि संसाधनों की कमी के बावजूद दृढ़ संकल्प और तकनीकी कौशल से नई ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है. इसरो के प्रमुख वी. नारायणन (ISRO Chief V. Narayanan) ने दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऐसे 9 क्षेत्रों के बारे में बात की, जहां भारत नंबर 1 है.

9 उपलब्धि ने इसरो को दुनिया में नंबर एक बनाया: वी नारायणन

1. चंद्रयान-3 (Chandrayaan-3) की ऐतिहासिक लैंडिंग: भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बना.

2. मंगलयान (Mangalyaan) की सफलता: भारत एशिया का पहला और दुनिया का एकमात्र देश है, जिसने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में अंतरिक्ष यान पहुंचाया.

3. सबसे सस्ता अंतरिक्ष मिशन (Space Mission): इसरो ने दिखा दिया कि अरबों डॉलर खर्च किए बिना भी अंतरिक्ष मिशन सफल हो सकते हैं. मंगलयान की लागत हॉलीवुड फिल्म "ग्रेविटी" से भी कम थी.

4. PSLV-C37 का विश्व रिकॉर्ड: 2017 में एक ही रॉकेट से 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण कर दुनिया को चौंका दिया था.

5. दुनिया का विश्वसनीय लॉन्च सर्विस प्रोवाइज (Launch Service Provider): इसरो 30 से ज्यादा देशों के उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेज चुका है.

6. स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन (Indigenous Cryogenic Engine): भारत ने अपना क्रायोजेनिक इंजन बनाया है, जो पहले कुछ ही देशों के पास था.

7. नाविक नेविगेशन सिस्टम (Navigator Navigation System): भारत का अपना GPS सिस्टम, जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है.

8. गगनयान (Gaganyaan) मिशन की तैयारी: भारत अब अंतरिक्ष में मानव भेजने की तैयारी कर रहे चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो जाएगा.

9. कम लागत और उच्च दक्षता वाला मॉडल (High-Efficiency Model): इसरो की कार्यशैली दुनिया के लिए एक मिसाल है.

भारत के सभी उपग्रह निरंतर काम कर रहे

वी. नारायणन ने कहा कि भारत के सभी उपग्रह (Indian Satellite) निरंतर काम कर रहे हैं और देश की तकनीकी क्षमता को मजबूत कर रहे हैं. आज इसरो की ये 9 उपलब्धियां न केवल भारत को गौरवान्वित कर रही हैं, बल्कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत को वैश्विक अग्रणी बनने की ओर भी अग्रसर कर रही हैं.