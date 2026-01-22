Samsung Galaxy S26 Ultra Price In India: सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा का भारत में धकामा, इस दिन हो सकता हैं लॉन्च; जानें अनुमानित कीमत, स्पेसिफिकेशंस और प्रमुख फीचर्स

Samsung Galaxy S26 Ultra Price in India: सैमसंग (Samsung) अपनी अगली प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा (Samsung Galaxy S26 Ultra) को ग्लोबल मार्केट में उतारने की तैयारी कर रही है. गैलेक्सी S26 सीरीज़ की मजबूत बिक्री के बाद, कंपनी अब गैलेक्सी S26 अल्ट्रा को एक बड़े जनरेशन अपग्रेड के तौर पर पेश करने जा रही है. आधिकारिक लॉन्च से पहले इसके डिजाइन रेंडर्स ऑनलाइन लीक हो चुके हैं, जिनसे फोन के नए और प्रीमियम लुक की झलक मिलती है. Motorola Signature का भारत में धकामा, 7 जनवरी को होगा लॉन्च; जानें अनुमानित कीमत, स्पेसिफिकेशंस और प्रमुख फीचर्स

सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रालांच डेट (Samsung Galaxy S26 Ultra Launch Date Expected)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, गैलेक्सी S26 अल्ट्रा को 25 फरवरी 2026 को लॉन्च किया जा सकता है. लॉन्च इवेंट के लिए San Francisco को संभावित वेन्यू बताया जा रहा है. टिप्स्टर Ice Universe के अनुसार, यह इवेंट बुधवार को हो सकता है. भारत में फोन की एंट्री ग्लोबल लॉन्च के तुरंत बाद होने की उम्मीद है. प्री-ऑर्डर 26 फरवरी 2026 से शुरू हो सकते हैं, जबकि बिक्री 11 मार्च 2026 के आसपास शुरू होने की संभावना है.

सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा की कीमत (Samsung Galaxy S26 Ultra Price in India Expected)

कीमत की बात करें तो सैमसंग अपने मौजूदा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को बरकरार रख सकती है.

12GB RAM + 256GB स्टोरेज: करीब ₹1,29,999.

16GB RAM + 1TB स्टोरेज: लगभग ₹1,59,999.

इसके अलावा, लॉन्च ऑफर्स के तहत ₹10,000 तक का एक्सचेंज बोनस और 24 महीने का नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन भी मिल सकता है. ग्लोबल मार्केट में इसकी कीमत लगभग USD 1,300 बताई जा रही है.

प्रोसेसर और डिस्प्ले

गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में नया स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 (Snapdragon 8 Elite Gen 5) (गैलेक्सी के लिए) प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है, जो 2nm टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा. इससे बेहतर परफॉर्मेंस और करीब 30% बेहतर थर्मल एफिशिएंसी मिलने का दावा किया जा रहा है.

फोन में 6.9-इंच Dynamic M14 AMOLED 2X डिस्प्ले दिया जा सकता है, जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स तक पीक ब्राइटनेस होगी. स्लिम बेज़ल्स के साथ यह डिस्प्ले पहले से ज्यादा इमर्सिव अनुभव देगा.

बैटरी और कैमरा

बैटरी इस बार सबसे बड़ा हाइलाइट हो सकती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, Samsung सिलिकॉन-कार्बन बैटरी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, जिसकी क्षमता 6,500mAh से 8,000mAh तक हो सकती है. इसके साथ 60W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, जिससे फोन करीब 30 मिनट में 75% तक चार्ज हो सकता है.

कैमरा सेक्शन में फोन में 200MP प्राइमरी कैमरा मिलेगा, जिसमें बेहतर लो-लाइट फोटोग्राफी के लिए f/1.4 अपर्चर हो सकता है. अल्ट्रा-वाइड और दोनों टेलीफोटो लेंस में 50MP सेंसर दिए जाने की संभावना है, जिससे सभी फोकल लेंथ पर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट मिलेगी.

सॉफ्टवेयर, AI और डिजाइन

गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में गैलेक्सी AI 2.0 को और ज्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है. यह AI फीचर्स फोटोग्राफी, रियल-टाइम ट्रांसलेशन, प्रोडक्टिविटी और ऑन-डिवाइस इंटेलिजेंस को बेहतर बनाएंगे.

डिजाइन की बात करें तो फोन में स्लिम बेज़ल्स, प्रीमियम फिनिश और अल्ट्रा सीरीज़ की सिग्नेचर लुक को बरकरार रखते हुए हल्के बदलाव देखने को मिल सकते हैं. कुल मिलाकर, सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा एक बड़ा फ्लैगशिप अपग्रेड साबित हो सकता है, जो परफॉर्मेंस, बैटरी और AI के मामले में नया बेंचमार्क सेट करने की तैयारी में है.