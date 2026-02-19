JioHotstar और OpenAI के बीच ऐतिहासिक साझेदारी: अब ChatGPT के साथ बोलकर खोज सकेंगे अपनी पसंद की फिल्में और मैच

JIoHotstar (Photo Credits: Official Website)

मुंबई: भारत के सबसे बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म JioHotstar ने गुरुवार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) (AI) क्षेत्र की दिग्गज कंपनी OpenAI के साथ एक रणनीतिक साझेदारी का एलान किया है. इस सहयोग का मुख्य उद्देश्य स्ट्रीमिंग के अनुभव को 'पैसिव ब्राउजिंग' (मेन्यू स्क्रॉल करना) से बदलकर 'एक्टिव कन्वर्सेशन' (बातचीत) में बदलना है. अब यूजर्स को रिमोट या कीपैड से टाइप करने के बजाय केवल बोलकर अपनी पसंद का कंटेंट खोजने की सुविधा मिलेगी.

'डिसीजन फैटीग' को खत्म करेगा AI असिस्टेंट

अक्सर यूजर्स इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि क्या देखें, जिसे 'डिसीजन फैटीग' कहा जाता है. JioHotstar का नया AI इंटरफेस यूजर के मूड, संदर्भ और मंशा को समझकर सटीक सुझाव देगा. आधिकारिक घोषणा के दौरान बताया गया कि यह तकनीक कई भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं को सपोर्ट करेगी, जिससे देश के दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोग भी अपनी भाषा में बातचीत कर कंटेंट सर्च कर सकेंगे.

लाइव स्पोर्ट्स और रियल-टाइम अपडेट्स

इस साझेदारी का एक बड़ा हिस्सा लाइव स्पोर्ट्स को समर्पित है। क्रिकेट और अन्य खेलों के दौरान दर्शक स्ट्रीम को बिना रोके खिलाड़ी के आंकड़े (Stats), रियल-टाइम स्कोर या मैच की मुख्य झलकियां (Highlights) पूछ सकेंगे। उदाहरण के लिए, यूजर सीधे पूछ सकता है, 'विराट कोहली का आज का स्ट्राइक रेट क्या है?' और AI असिस्टेंट तुरंत स्क्रीन पर जानकारी उपलब्ध करा देगा.

मनोरंजन के भविष्य की नई कल्पना

जियोस्टार (JioStar) के वाइस चेयरमैन उदय शंकर ने इस साझेदारी को मनोरंजन के अनुभव की 'पुनर्कल्पना' बताया है. उन्होंने कहा, 'AI मीडिया इंडस्ट्री के हर हिस्से को बदलने के लिए तैयार है. JioHotstar के केंद्र में AI को रखकर हम भारतीय डिजिटल परिदृश्य में एक नई क्रांति लाना चाहते हैं.'

दूसरी ओर, OpenAI में 'एप्लीकेशन्स' की सीईओ फिजी सिमो ने कहा कि यह सहयोग मनोरंजन को 'सक्रिय जुड़ाव' (Active Engagement) की ओर ले जाएगा, जहां दर्शक केवल देखते नहीं बल्कि कंटेंट के साथ संवाद भी करते हैं.

दोतरफा एकीकरण (Two-Way Integration)

इस साझेदारी की एक खास बात यह भी है कि यह केवल ऐप तक सीमित नहीं होगी. अब अगर कोई यूजर सीधे ChatGPT ऐप पर मनोरंजन से जुड़ा कोई सुझाव मांगेगा, तो ChatGPT उसे न केवल सुझाव देगा बल्कि सीधे JioHotstar के स्ट्रीमिंग लिंक भी प्रदान करेगा. इस फीचर को चरणों (Phases) में रोलआउट किया जाएगा, जिसकी शुरुआत चुनिंदा डिस्कवरी टूल्स के साथ होगी.