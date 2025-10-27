Koo के को-फाउंडर ने लॉन्च किया नया AI ऐप PicSee, अब दोस्तों के साथ फोटो शेयर करना हुआ बेहद आसान

PicSee | x

New AI App PicSee: सोशल मीडिया की दुनिया में एक बार फिर भारतीय इनोवेशन की गूंज सुनाई दे रही है. Koo ऐप के को-फाउंडर मयंक बिदावतका (Mayank Bidawatka) ने अब एक नया और अनोखा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है PicSee, जो दुनिया का पहला AI-बेस्ड (Artificial Intelligence-powered) फोटो शेयरिंग ऐप है. इसका उद्देश्य स्मार्टफोन फोटोग्राफी की उस सबसे बड़ी समस्या को हल करना है, जिसमें हमारे मोबाइल में हजारों तस्वीरें तो होती हैं, लेकिन हम उन्हें शायद ही कभी दोस्तों के साथ साझा करते हैं.

क्या है PicSee?

PicSee एक ऐसा मोबाइल ऐप है जो Android और iOS दोनों पर उपलब्ध है. यह ऐप Billion Hearts Software Technologies द्वारा विकसित किया गया है. इसका सबसे खास फीचर है कि यह AI तकनीक की मदद से आपकी गैलरी में मौजूद उन तस्वीरों को पहचानता है जिनमें आपके दोस्त हैं, और उन्हें बिना किसी मेसेजिंग ऐप (जैसे WhatsApp या Instagram) की जरूरत के सीधे साझा कर देता है.

तेजी से बढ़ रहे यूजर

PicSee को जुलाई में एक छोटे स्तर पर लॉन्च किया गया था, और अब तक यह ऐप 27 देशों और 160 से अधिक शहरों में पहुंच चुका है. कंपनी का कहना है कि केवल दो महीनों में इस ऐप का यूजर बेस 75 गुना बढ़ा है और अब तक 1.5 लाख से अधिक तस्वीरें यूजर्स के बीच शेयर की जा चुकी हैं.

दिलचस्प बात यह है कि 30% यूजर्स के पास PicSee पर अपने खुद के कैमरा रोल से ज्यादा तस्वीरें हैं, जो उनके दोस्तों ने उनके लिए साझा की हैं.

मयंक बिदावतका का खास विजन

मयंक बिदावतका के अनुसार, “दुनिया में इस समय करीब 15 ट्रिलियन फोटो हैं और हर साल 2 ट्रिलियन नई तस्वीरें ली जाती हैं. लेकिन इनमें से ज्यादातर कभी साझा नहीं की जातीं. लोग बस प्रेरित नहीं होते कि वे इन्हें शेयर करें. PicSee इस समस्या का खूबसूरती से समाधान करता है. आप अपने दोस्तों से वो तस्वीरें देखते हैं जो उन्होंने आपके लिए ली हैं, और बदले में वे आपकी तस्वीरें देख पाते हैं. यह एक फेयर म्यूचुअल एक्सचेंज सिस्टम है.”

कैसे काम करता है PicSee?

PicSee का काम करने का तरीका बेहद आसान और दिलचस्प है ऐप आपकी गैलरी को स्कैन करके AI फेस रिकग्निशन के जरिए आपके दोस्तों को पहचानता है. यह फिर उन दोस्तों को एक पर्सनलाइज्ड इनवाइट भेजता है. जब दोनों दोस्त ऐप इंस्टॉल कर एक-दूसरे को एप्रूव करते हैं, तो उनके बीच ली गई तस्वीरें शेयर हो जाती हैं. यूजर को 24 घंटे का रिव्यू टाइम दिया जाता है ताकि वे चाहें तो किसी फोटो को साझा होने से पहले हटा सकें.

प्राइवेसी का क्या?

PicSee में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन है, जिससे आपकी तस्वीरें केवल आपके और आपके दोस्तों के फोन में रहती हैं. PicSee सर्वर पर कोई फोटो स्टोर नहीं की जाती. ऐप में स्क्रीनशॉट लेने की अनुमति नहीं है. शेयर की गई फोटो को आप कभी भी वापस कर सकते हैं. हर फोटो के लिए 24 घंटे का रिव्यू विंडो है, जिसमें यूजर शेयरिंग रोक सकता है.

PicSee क्यों है खास?

आज के डिजिटल युग में जहां हर कोई सोशल मीडिया पर सक्रिय है, वहीं व्यक्तिगत तस्वीरें अक्सर मोबाइल की गैलरी में ही दबी रह जाती हैं. PicSee न केवल इन्हें साझा करने का एक आसान तरीका देता है, बल्कि यह AI, सुरक्षा और गोपनीयता के बीच एक शानदार संतुलन भी बनाता है. PicSee एक ऐसा ऐप है जो फोटो शेयरिंग के मायने बदल सकता है.