ये है दुनिया की पहली पर्सनल फ्लाइंग मशीन Jetson ONE, अब हवा में होगी राइड | देखें VIDEO

Jetson ONE Brings the Future of Personal Flight Closer | X/@jetson_aero

क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन आप अपनी खुद की उड़ने वाली मशीन (Personal Flying Machine) से ट्रैवल करेंगे? सड़क पर ट्रैफिक की टेंशन नहीं, लंबी लाइनों की झंझट नहीं… बस हवा में उड़ते हुए कुछ ही मिनटों में पहुंच जाना! अब यह सपना बहुत जल्द हकीकत बनने वाला है. स्वीडन की कंपनी Jetson ने दुनिया का पहला ऐसा पर्सनल eVTOL एयरक्राफ्ट बनाया है, जिसका नाम है Jetson ONE. यह एक व्यक्ति को हवा में उड़ाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लाइंग व्हीकल है, जो बिना रनवे के सीधा ऊपर उठता है और हवा में उड़ता है.

क्या है Jetson ONE?

Jetson ONE में 8 इलेक्ट्रिक मोटर्स लगाई गई हैं और इसकी बॉडी अल्यूमिनियम व कार्बन फाइबर से बनी है, जिससे यह हल्का होने के साथ-साथ बेहद सुरक्षित भी है. यह एक बार चार्ज में करीब 20 मिनट तक उड़ान भर सकता है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे सिर्फ एक हाथ से कंट्रोल किया जा सकता है.

इतना आसान है इसे उड़ाना

कंपनी का दावा है कि इसे उड़ाना सीखने में 5 मिनट से भी कम समय लगता है. यानी जैसे ड्रोन उड़ाते हैं, वैसे ही खुद हवा में उड़ जाइए!

देखें पर्सनल फ्लाइंग मशीन

🚨 Final Week at Current Pricing! 🚨 Been dreaming of flying your own personal eVTOL after watching this video? Now’s your moment. Last chance to order the Jetson ONE at $128,000 — next Monday, the price goes up to $148,000. Secure yours now and take flight into the future →… pic.twitter.com/mO4YfapBcS — JetsonAero (@jetson_aero) October 29, 2025

कितनी है कीमत?

फिलहाल Jetson ONE की कीमत 1,28,000 USD (लगभग 1.06 करोड़ रुपये) है, लेकिन यह इस कीमत पर खरीदने का आखिरी हफ्ता है. अगले सोमवार से इसकी कीमत बढ़कर 1,48,000 USD (लगभग 1.23 करोड़ रुपये) हो जाएगी. इसे बुक करने के लिए jetson.com/order पर जाकर एडवांस पेमेंट करना होगा. इसकी डिलीवरी साल 2028 से शुरू होगी और अभी से बुकिंग तेजी से हो रही है.

2025 में अमेरिका के Arkansas में हुए UP.Summit में इस उड़ने वाली मशीन को पेश किया गया, जिसके बाद यह दुनिया भर में सुर्खियों में आ गई. माना जा रहा है कि शुरुआत में इसे टेक्नोलॉजी प्रेमी, स्टंट फ्लायर्स और हाई-प्रोफाइल यूज़र्स इस्तेमाल करेंगे.

अमेरिका में तो चर्चा यह भी है कि खिलाड़ी इसे NIL डील के तहत पा सकते हैं. यानि स्कूटर नहीं, अब उड़ने वाली मशीन से कॉलेज जाने का जमाना आने वाला है! Jetson ONE ने साबित कर दिया है कि अब उड़ना सिर्फ पायलटों तक सीमित नहीं रहेगा, आम लोग भी जल्द ही हवा में सफर करेंगे और ट्रैफिक जाम सिर्फ इतिहास की बात बनकर रह जाएगा.