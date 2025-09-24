Google की AI में जबरदस्त वापसी, Bard के फ्लॉप शो के बाद Gemini का सुपरहिट प्रदर्शन

(Photo : X)

एक समय था जब ChatGPT के आने से Google हैरान रह गया था और अपने शुरुआती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रयासों में हुई गलतियों के लिए उसका मज़ाक भी उड़ा था. लेकिन सिर्फ़ एक साल के अंदर, Google ने ज़बरदस्त वापसी की है और आज वह AI की दुनिया का एक बड़ा खिलाड़ी बन गया है.

हारग्रेव्स लैंसडाउन के विश्लेषक मैट ब्रिट्ज़मैन कहते हैं, "मार्केट ने तो AI की दौड़ में अल्फाबेट (Google की पेरेंट कंपनी) को खारिज ही कर दिया था. लेकिन यह उनकी भूल थी."

शुरुआती झटके और मज़ाक

मार्च 2023 में, ChatGPT के आने के चार महीने बाद, Google ने जल्दबाज़ी में अपना AI, Bard, लॉन्च किया. लेकिन लॉन्च इवेंट में ही Bard ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से जुड़े एक सवाल का गलत जवाब दे दिया, जिसके बाद दुनियाभर में कंपनी का मज़ाक बना. इस घटना के बाद कई विश्लेषकों ने Google को लेकर अपनी रेटिंग घटा दी, क्योंकि उन्हें डर था कि ChatGPT, Google Search के दशकों पुराने दबदबे को खत्म कर देगा.

एक साल बाद, मई 2024 में, कंपनी ने Google Search में 'AI Overviews' नाम का एक फ़ीचर जोड़ा. इसने भी ऑनलाइन मज़ाक का पात्र बना दिया जब इसने लोगों को पिज्जा पर गोंद लगाने और हर दिन एक पत्थर खाने की सलाह दे डाली.

एक दशक से ज़्यादा समय तक AI में भारी निवेश करने के बावजूद Google लगातार गलतियाँ कर रहा था. CCS इनसाइट के विश्लेषक बेन वुड के अनुसार, Google का ज़्यादातर AI डेवलपमेंट "उपभोक्ताओं को सीधे सर्विस देने के बजाय अपने प्लेटफ़ॉर्म को मज़बूत करने पर केंद्रित था."

पर्दे के पीछे की कहानी: वापसी की तैयारी

जब बाहर से सब कुछ गड़बड़ दिख रहा था, तब कंपनी के अंदर बड़े बदलाव हो रहे थे. Google के सह-संस्थापक सर्गेई ब्रिन ऑफ़िस वापस आ गए और कंपनी में एक बड़ा आंतरिक पुनर्गठन किया गया.

2024 की शुरुआत में, सभी AI डेवलपर्स को Google DeepMind के तहत एक साथ लाया गया, जिसका नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता डेमिस हासाबिस को सौंपा गया. Google के CEO सुंदर पिचाई ने बताया, "हमें इन टीमों को एक साथ लाने में समय लगा."

Google को अपने नए इन-हाउस AI चिप्स, यानी TPUs (टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स) को तैनात करने में भी समय लगा, जो कंपनी की महत्वाकांक्षाओं के लिए ज़रूरी थे. पिचाई ने कहा, "लेकिन मैं आंतरिक रूप से देख सकता था कि हम सही रास्ते पर थे."

सफलता की राह पर Gemini

"गोंद वाले पिज्जा" जैसी गलतियों के बावजूद, AI Overviews Google की वापसी का पहला कदम था. इसके बाद NotebookLM लॉन्च हुआ, जो एक डिजिटल डॉक्यूमेंट टूल है और अपलोड किए गए कंटेंट को आसानी से समझने लायक टेक्स्ट या पॉडकास्ट में बदल सकता है.

मई 2025 में Google के डेवलपर कॉन्फ्रेंस में असली जलवा देखने को मिला:

Veo 3: यह एक वीडियो बनाने वाला AI टूल है, जिसकी सटीकता ने सबको चौंका दिया.

यह एक वीडियो बनाने वाला AI टूल है, जिसकी सटीकता ने सबको चौंका दिया. AI Mode: इस फ़ीचर ने सर्च इंजन को पूरी तरह से ChatGPT जैसे चैटबॉट में बदल दिया.

इस फ़ीचर ने सर्च इंजन को पूरी तरह से ChatGPT जैसे चैटबॉट में बदल दिया. Pixel फ़ोन: अगस्त में नया पिक्सल फ़ोन आया, जिसके AI में 100 गुना ज़ूम और रियल-टाइम ट्रांसलेशन जैसी क्षमताएँ थीं.

अगस्त में नया पिक्सल फ़ोन आया, जिसके AI में 100 गुना ज़ूम और रियल-टाइम ट्रांसलेशन जैसी क्षमताएँ थीं. YouTube: सितंबर के मध्य में YouTube पर वीडियो बनाने की सुविधा भी लॉन्च की गई.

टेकस्पोनेंशियल के एवी ग्रीनगार्ट ने कहा, "आज के टूल्स, खासकर Google के, सिर्फ़ डेमो नहीं हैं बल्कि असल दुनिया में इस्तेमाल किए जा सकते हैं."

सबसे बड़ी सफलता Gemini में intégrated इमेज एडिटिंग प्रोग्राम से मिली, जिसे अनौपचारिक रूप से 'नैनो बनाना' (Nano Banana) कहा जा रहा है. यह इतना मशहूर हुआ कि इस महीने पहली बार Gemini ने iPhone डाउनलोड के मामले में ChatGPT को भी पीछे छोड़ दिया.

भविष्य की राह

Google के लिए एक और अच्छी खबर तब आई जब एक अमेरिकी जज ने सरकार की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें Google को अपना Chrome ब्राउज़र बेचने के लिए कहा गया था.

अब तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, Apple भी अपने वॉइस असिस्टेंट Siri को बेहतर बनाने के लिए Google के Gemini का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है. अगर Apple के साथ यह साझेदारी होती है, तो यह Google के लिए कमाई का एक नया ज़रिया होगा.

विश्लेषक बेन वुड कहते हैं, "Google लंबी दौड़ का खिलाड़ी है. वह जानता है कि अभी उसे Gemini से लोगों को जोड़ने के लिए मुफ्त सेवाएँ देनी होंगी. लेकिन भविष्य में, वह इसे एक बड़े राजस्व स्रोत में बदलने की उम्मीद कर रहा है."

संक्षेप में, एक साल पहले जो कंपनी AI की दौड़ में पिछड़ती दिख रही थी, आज वह सबसे आगे निकलने की तैयारी में है.