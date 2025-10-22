Amazon Robot Plan Leak! अमेजन में 6 लाख इंसानों की जगह काम करेंगे 600,000 रोबोट? लीक दस्तावेजो से मचा हड़कंप, कंपनी का बयान आया सामने

(Photo : AI)

दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में से एक, अमेज़न (Amazon), के बारे में एक बड़ी खबर आई है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी आने वाले सालों में 6 लाख इंसानों की जगह रोबोट्स को काम पर रखने का प्लान बना रही है. अमेज़न अपने गोदामों (Warehouses) में पिछले 10 सालों से भी ज़्यादा समय से रोबोट का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन यह प्लान बहुत बड़ा है.

रिपोर्ट में क्या है?

'द न्यूयॉर्क टाइम्स' की एक रिपोर्ट में अमेज़न के कुछ अंदरूनी दस्तावेज़ों (Internal Documents) का ज़िक्र किया गया है. इन दस्तावेज़ों से पता चलता है कि कंपनी इंसानी कर्मचारियों की जगह लेने के लिए और ज़्यादा रोबोट बनाना और इस्तेमाल करना चाहती है.

रिपोर्ट के मुताबिक, 2033 तक ऐसा करने से 6 लाख नौकरियों पर सीधा असर पड़ेगा. इसका मतलब यह ज़रूरी नहीं है कि 6 लाख लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा. लेकिन जैसे-जैसे कंपनी का काम बढ़ेगा, वो नई भर्तियां करने की बजाय रोबोट्स से काम लेगी.

'अच्छी कंपनी' बने रहने का सीक्रेट प्लान

लीक हुए दस्तावेज़ों से एक और दिलचस्प बात पता चली है. अमेज़न को अंदाज़ा है कि नौकरियां जाने की खबर से लोग नाराज़ होंगे. इससे बचने के लिए कंपनी ने अपनी छवि (image) को 'एक अच्छी कॉर्पोरेट नागरिक' के तौर पर बनाए रखने का एक पीआर प्लान भी तैयार किया है.

प्लान के मुताबिक, कंपनी स्थानीय कार्यक्रमों (Local Events) जैसे परेड और 'टॉयज फॉर टॉट्स' (बच्चों को खिलौने बांटने का कार्यक्रम) में ज़्यादा हिस्सा लेगी.

यही नहीं, दस्तावेज़ों में यह भी लिखा है कि 'ऑटोमेशन' (Automation) और 'AI' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचा जाए. इनकी जगह 'एडवांस टेक्नोलॉजी' (उन्नत तकनीक) जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा. यहाँ तक कि 'रोबोट' को 'कोबोट' (Cobot) कहने की बात है, ताकि ऐसा लगे कि वो इंसानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनकी जगह नहीं ले रहे.

अमेज़न ने क्या सफाई दी?

इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद, अमेज़न ने अपनी सफाई दी है. कंपनी के एक प्रवक्ता (Spokesperson) ने कहा, "लीक हुए दस्तावेज़ अक्सर अधूरी और गलत जानकारी दिखाते हैं, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ है."

प्रवक्ता ने कहा कि यह सिर्फ "एक टीम" की सोच हो सकती है, यह पूरी कंपनी की भर्ती (hiring) की रणनीति नहीं है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि "पिछले 10 सालों में अमेज़न से ज़्यादा नौकरियां अमेरिका में किसी ने नहीं दी हैं." कंपनी अभी भी छुट्टियों के सीज़न के लिए 2.5 लाख लोगों को काम पर रख रही है.

खबर का निचोड़

'द न्यूयॉर्क टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेज़न 2033 तक 6 लाख इंसानी नौकरियों की जगह रोबोट्स को लाने का प्लान बना रहा है. लीक दस्तावेज़ों से पता चला कि कंपनी इस खबर से होने वाले नुकसान से बचने के लिए 'रोबोट' को 'कोबोट' कहने जैसे पीआर प्लान भी बना रही है. अमेज़न ने इस रिपोर्ट को "भ्रामक" बताया है और कहा है कि वो अभी भी बड़े पैमाने पर नई नौकरियां दे रही है.

नौकरियों पर कितना बड़ा असर?

अमेज़न इस वक्त अमेरिका में सरकार और वॉलमार्ट के बाद तीसरा सबसे बड़ा नियोक्ता (Employer) है. कंपनी में करीब 15 लाख लोग काम करते हैं, जिनमें से ज़्यादातर गोदामों में या डिलीवरी ड्राइवर के तौर पर काम करते हैं.

6 लाख नौकरियां कम होना एक बहुत बड़ी बात है. यह लगभग FedEx जैसी बड़ी डिलीवरी कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या के बराबर है.

अमेज़न का कहना है कि वो टेक्नोलॉजी में निवेश (Investment) जारी रखेगी, जिससे "ज़्यादा सैलरी वाली नई नौकरियाँ" पैदा होंगी और वो अपने कर्मचारियों को नए कामों के लिए ट्रेनिंग भी दे रही है.