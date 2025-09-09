Amazon Great Indian Festival Sale: अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 23 सितंबर से होगा शुरू, स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पर मिलेगा बम्पर ऑफर

अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल (Photo: X|@stufflistings)

Amazon Great Indian Festival Sale: अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल (Amazon Great Indian Festival Sale) 23 सितंबर से शुरू होगा. इस सेल को प्राइम मेम्बर्स 24 घंटे पहले ही एक्सेस कर पाएंगे. इस सेल में कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च होंगे, जिन पर कुछ आकर्षक डील्स भी उपलब्ध होंगे. इस दौरान देशभर में फ़ास्ट डिलीवरी की भी सुविधा दी जाएगी. सेल में अमेज़न स्मार्टफोन पर 40 प्रतिशत तक, टीवी और होम अप्लायंसेज पर 65 प्रतिशत और फैशन, ब्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट पर 80 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी. सेल में सैमसंग, ऐप्पल, वनप्लस और अन्य ब्रांड्स के स्मार्टफोन पर भी छूट मिलेगी. अमेजन ने कहा कि उन्होंने टियर II और टियर III शहरों जैसे तिरुचिरापल्ली, पोर्ट ब्लेयर, रायबरेली, रांची, बुलंदशहर, श्रीनगर, हावड़ा, सिलचर में 45 नए डिलीवरी स्टेशन ऐड किये हैं. इसके साथ, अमेज़न अब पूरे भारत में लगभग 2,000 लास्ट-माइल डिलीवरी स्टेशन संचालित करता है. यह भी पढ़ें: Meta: मेटा भारतीय यूजर्स के लिए बनाएगी हिंदी एआई चैटबॉट्स, शुरू की हायरिंग; रिपोर्ट

अमेज़न ने बताया कि इस सेल में 17 लाख से ज़्यादा सेलर हिस्सा लेंगे, जिनमें विभिन्न कार्यक्रमों के तहत छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय भी शामिल हैं. विक्रेताओं की मदद के लिए, कंपनी ने समृद्धि डैशबोर्ड जैसे एआई-संचालित टूल भी पेश किए हैं, जो बिक्री, इन्वेंट्री और प्रदर्शन पर जानकारी प्रदान करते हैं.

अमेजन ने अभी तक सेल ख़त्म होने की कोई अंतिम डेट घोषित नहीं की है. सेल स्टॉक खत्म होने तक जारी रहने की संभावना है. अगर आप अपने डिवाइस अपग्रेड करने या इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना चाहते हैं तो यह सेल आपको मिस नहीं करनी चाहिए.