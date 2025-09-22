30,000 लोगों की नौकरियां खतरे में! TCS के पूर्व कर्मचारियों ने HR पर लगाया गंभीर आरोप, जबरन Resign लेने का किया दावा

TCS Layoffs Row

TCS Layoffs Row: देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (Tata Consultancy Services) पर छंटनी के गंभीर आरोप लगे हैं. टेक यूनियनों का कहना है कि लगभग 30,000 कर्मचारियों की नौकरियां खतरे (TCS Layoffs News) में हैं. कई कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें बिना नोटिस और बिना सेवरेंस पैकेज के मजबूरन इस्तीफा दिलवाया जा रहा है. कर्मचारियों का कहना है कि अचानक उनका एक्सेस ब्लॉक (Access Block) कर दिया जाता है और उन्हें रिजाइन देने के लिए दबाव बनाया जाता है. वहीं, कंपनी की ओर से फिलहाल इस विवाद पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

एक पूर्व कर्मचारी ने आरोप लगाया कि उसे अचानक नौकरी से निकाल दिया गया. जब उसने HR से Severance Pay और Exit Process की जानकारी मांगी, तो उसके साथ हाथापाई की गई.

खतरे में हैं 30 हजार नौकरियां?

पूर्व कर्मचारी ने लगाए गंभीर आरोप

एक्स एम्प्लॉई (Ex-Employee) ने Reddit पर 19 सितंबर को घटी पूरी घटना का डिटेल शेयर किया. उसका दावा है कि नोएडा स्थित यमुना ऑफिस से उसे बिना वजह Terminate कर दिया गया. कर्मचारी का कहना है कि कई ईमेल और कॉल के बावजूद, HR ने कोई जवाब नहीं दिया. सुबह 10:30 बजे तक उसका Access Block कर दिया गया. मजबूरन वह शाम 4:30 बजे ऑफिस पहुंचा. आरोप है कि वहां HR ने उसे सीधे कहा, "हम कोई जवाब नहीं देंगे, तुम टर्मिनेट हो चुके हो, जो करना है कर लो."

इसके बाद उसने HR से तीन टॉपिक पर जवाब मांगा है. पहला टर्मिनेशन की वजह (Reason for Termination), दूसरा सेवरेंस पे (Severance Pay) मिलेगा या नहीं और तीसरा कंपनी का लैपटॉप लौटाने का प्रोसेस (Laptop Return Process) क्या है?

टर्मिनेशन का मामला पहुंचा थाने

युवक का कहना है कि उसे अपनी सुरक्षा की चिंता हुई, इसलिए उसने बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए अपने फोन का कैमरा चालू कर दिया. फिर, एचआर टीम ने उसका फोन छीनने की कोशिश की और उसके साथ मारपीट की गई. उसने लिखा, "मेरे दाहिने हाथ को बुरी तरह मरोड़ा गया, उसमें दर्द हुआ और मैं बेहद अपमानित महसूस कर रहा था."

फिर मामला पुलिस तक पहुंचा. पूर्व कर्मचारी का कहना है कि उसे सेक्टर 168 पुलिस स्टेशन (Sector 168 Police Station, Noida) ले जाया गया, जहां उसने शिकायत दर्ज कराई और वीडियो सबूत पेश किए. पुलिस ने एचआर को थाने बुलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया.

विवाद पर TCS के बयान का इंतजार

Reddit पर इस पोस्ट को देखने के बाद कई यूजर्स ने युवक को कानूनी लड़ाई जारी रखने की सलाह दी, जबकि कुछ ने मामले को सामने लाने के लिए वीडियो को LinkedIn या किसी सार्वजनिक मंच पर शेयर करने का सुझाव दिया. Tech Industry में छंटनी की बढ़ती लहर ने लाखों युवाओं को असुरक्षित बना दिया है. सवाल यह है कि क्या IT sector में 'Layoff' नई हकीकत बनती जा रही है?

फिलहाल, TCS ने इस विवाद पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. हालांकि, इस मुद्दे ने कार्यस्थल पर कर्मचारियों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है.