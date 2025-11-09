Women's World Cup 2025: यह विश्व कप जीत महिला क्रिकेट में बदलाव लेकर आएगी; राधा यादव

वडोदरा, 9 नवंबर : महिला विश्व कप खिताब जीतने के बाद जब राधा यादव वडोदरा पहुंचीं, तो उनका जोरदार स्वागत हुआ. भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) की ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज का मानना है कि यह विश्व कप जीत भारतीय महिला क्रिकेट में काफी बदलाव लेकर आएगी. राधा यादव ने पत्रकारों से कहा, "भारतीय महिला टीम के विश्व कप खिताब जीतने से काफी बदलाव आएगा. छोटी-छोटी बच्चियां हमारे मैच देखती हैं. यही हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है. आज के दौर में लड़कियां खेलों में देश का नाम रोशन करना चाहती हैं. हम एकजुट होकर खेले, जो बड़ा अचीवमेंट है. खिताबी मुकाबले को लेकर हम नर्वस थे. छोटी-छोटी गलतियां सभी से हुईं, लेकिन आखिरकार हमने विश्व कप खिताब जीता."
उन्होंने इस जीत का श्रेय पूर्व महिला खिलाड़ियों को देते हुए कहा, "यह सिर्फ हमारी जीत नहीं है. यह पूर्व महिला खिलाड़ियों की भी जीत है, जो उस दौर में खेलीं, जब महिला क्रिकेट में इतनी शोहरत नहीं मिलती थी. ये आने वाली पीढ़ी के लिए मोटिवेशन है. आप क्रिकेट में अपना शत प्रतिशत दें और विश्व कप जीतने का सपना देखें." वडोदरा में हुए जोरदार स्वागत को लेकर राधा यादव ने कहा, "पूरा वडोदरा मुझे बधाई देने पहुंचा है. यह देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है. मुझे यहां रहना बहुत अच्छा लगता है." यह भी पढ़ें : IND vs AUS T20I Series 2025: अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया में कंगारूओं के खिलाफ टी20I सीरीज़ में सबसे अधिक रन बनाने वाली बनी जोड़ी.
शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जेमिमा रोड्रिगेज, राधा यादव और स्मृति मंधाना के साथ टीम के हेड कोच अमोल मजूमदार को भी सम्मानित किया. भारत ने 2 नवंबर को नवी मुंबई में खेले गए खिताबी मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 52 रन से जीत दर्ज की थी. टीम इंडिया ने निर्धारित 50 ओवरों में 7 विकेट खोकर 298 रन बनाए. भारतीय पारी में शेफाली वर्मा ने 87 रन बनाए, जबकि दीप्ति शर्मा ने 58 रन जोड़े. इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम महज 45.3 ओवरों में 246 रन पर सिमट गई. बल्ले से चमक बिखेरने के बाद दीप्ति शर्मा ने गेंदबाजी में 5 विकेट हासिल किए.