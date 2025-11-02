Women's ODI World Cup Final 2025: महिला वनडे विश्व कप फाइनल में फैंस का इंतजार हुआ लंबा, बारिश के चलते टॉस में देरी

भारतीय महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

नवी मुंबई, 2 नवंबर : भारत और साउथ अफ्रीका (India and South Africa) के बीच डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी (Dr. DY Patil Sports Academy) में होने वाले महिला वनडे विश्व कप फाइनल में बारिश के चलते टॉस में देरी देखने को मिली है. दोपहर के आसपास हल्की बारिश शुरू हो गई थी, जिसके कारण ग्राउंड स्टाफ को खिलाड़ियों के लिए कवर बिछाने पड़े और यह सुनिश्चित करना पड़ा कि वे डगआउट के अंदर ही रहें और मैच से पहले वार्म-अप के लिए बाहर न निकलें. हालांकि, टॉस के लिए निर्धारित समय से 30 मिनट पहले, दोपहर 2:00 बजे के आसपास, जब बारिश रुकी और थोड़ी देर के लिए धूप निकली, तो मौसम सुहाना था.

नवी मुंबई और आसपास के ठाणे व मुंबई में सुबह से ही रुक-रुक कर बारिश हो रही है. हालांकि, इस बारिश से दर्शकों का उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है. फाइनल देखने के लिए स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई है. भारतीय महिला टीम पहली बार अपने घरेलू मैदान पर विश्व कप फाइनल खेल रही है. सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को मात देने के बाद टीम इंडिया खिताब जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है. भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों ही ऐतिहासिक खिताब जीतने की कोशिश में हैं. दोनों ही देशों ने पहले कभी खिताब नहीं जीता है. भारतीय टीम साल 2005 और 2017 का फाइनल खेली थी, लेकिन उसे खिताब नसीब नहीं हुआ . यह भी पढ़ें : What Happens If IND-W vs SA-W Women’s CWC 2025 Final Is Washed Out? क्या होगा अगर बारिश में धुल गया भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला विश्व कप फाइनल, तो कौन बनेगा चैंपियन या होगा रिजर्व डे पर मुकाबला?

फैंस के लिए अच्छी बात यह है कि मैच के लिए एक 'रिजर्व डे' है. मैच वहीं से शुरू होगा, रविवार को जहां इसे रोका गया था. हालांकि, आईसीसी इसे रविवार को ही पूरा करवाने की पूरी कोशिश करेगा, भले ही इसमें ओवरों की कटौती करनी पड़े.

भारतीय टीम : हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, जेमिमा रोड्रिगेज, ऋचा घोष, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, उमा छेत्री और शेफाली वर्मा.

साउथ अफ्रीकी टीम : लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), अयाबांगा खाका, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लार्क, मारिजैन कप्प, ताजमिन ब्रित्स, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), नॉनकुलुलेको म्लाबा, एनेरी डर्कसेन, ऐनी बॉश, मसबत क्लास, सुने लुस, कराबो मेसो, तुमी सेखुखुने और नोंदुमिसो शांगसे.