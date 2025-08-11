Pro Kabaddi League 2025 Schedule: कब से शुरू होगा प्रो कबड्डी लीग का 12वां सीजन, जानिए टूर्नामेंट की वेन्यू, टीम, स्क्वाड, लाइव स्ट्रीमिंग और फुल शेड्यूल समेत सारे डिटेल्स एक जगह
प्रो कबड्डी लीग (PKL) 2025 Logo (Photo Credits: X/ @ProKabaddi)

Pro Kabaddi League 2025 Schedule: 2014 से शुरु हुई प्रो कबड्डी लीग (PKL) ने भारत में खेल प्रेमियों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है. अब 29 अगस्त 2025 से शुरू हो रही PKL का 12वां भव्य संस्करण राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम, विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा. इस सीजन को लेकर प्रशंसकों में खासा उत्साह है, क्योंकि देश की बारह शीर्ष टीमें खिताब की दौड़ में आमने-सामने होंगी. इन टीमों में बंगाल वॉरियरज़, बेंगलुरु बुल्स, दबंग दिल्ली केसी, गुजरात जायंट्स, हरियाणा स्टीलर्स, जयपुर पिंक पैंथर्स, पटना पाइरेट्स, पुणेरी पलटन, तमिल थलाइवाज़, यू मुम्बा, तेलुगु टाइटन्स और यूपी योद्धाज शामिल हैं. पूरे सीजन में टीमें डबल राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में भिड़ेंगी, जिसके बाद रोमांचक प्ले-ऑफ मुकाबले होंगे.

पिछले सीजन की चैंपियन हरियाणा स्टीलर्स इस बार खिताब बचाने के इरादे से मैदान में उतरेंगी, वहीं पटना पाइरेट्स PKL के इतिहास में सबसे सफल टीम होने के नाते एक और ट्रॉफी पर नज़र गड़ाए होंगे. इस लीग ने न सिर्फ कबड्डी को नए आयाम दिए हैं, बल्कि खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का भी काम किया है. शानदार रेड, दमदार टैकल और आखिरी पलों में रोमांचक मोड़ों के साथ PKL 2025 के मुकाबले खेल प्रेमियों के लिए खेल उत्सव से कम नहीं होंगे. सभी की निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि क्या कोई नई टीम इतिहास रचेगी या फिर दिग्गज टीमें अपना दबदबा बनाए रखेंगी.

प्रो कबड्डी लीग (PKL) 2025 का पूरा कार्यक्रम (PKL 2025 Full Schedule)

क्रमांक तारीख समय मुकाबला स्थान
1 29 अगस्त रात 8:00 बजे तेलुगू टाइटन्स बनाम तमिल थलाइवाज़ विशाखापत्तनम
2 29 अगस्त रात 9:00 बजे बेंगलुरु बुल्स बनाम पुणेरी पलटन विशाखापत्तनम
3 30 अगस्त रात 8:00 बजे तेलुगू टाइटन्स बनाम यूपी योद्धाज विशाखापत्तनम
4 30 अगस्त रात 9:00 बजे यू मुम्बा बनाम गुजरात जायंट्स विशाखापत्तनम
5 31 अगस्त रात 8:00 बजे तमिल थलाइवाज़ बनाम यू मुम्बा विशाखापत्तनम
6 31 अगस्त रात 9:00 बजे बंगाल वॉरियर्ज़ बनाम हरियाणा स्टीलर्स विशाखापत्तनम
7 1 सितम्बर रात 8:00 बजे पटना पाइरेट्स बनाम यूपी योद्धाज विशाखापत्तनम
8 1 सितम्बर रात 9:00 बजे पुणेरी पलटन बनाम गुजरात जायंट्स विशाखापत्तनम
9 2 सितम्बर रात 8:00 बजे दबंग दिल्ली के.सी. बनाम बेंगलुरु बुल्स विशाखापत्तनम
10 2 सितम्बर रात 9:00 बजे जयपुर पिंक पैंथर्स बनाम पटना पाइरेट्स विशाखापत्तनम
11 3 सितम्बर रात 8:00 बजे पुणेरी पलटन बनाम बंगाल वॉरियर्ज़ विशाखापत्तनम
12 3 सितम्बर रात 9:00 बजे हरियाणा स्टीलर्स बनाम यू मुम्बा विशाखापत्तनम
13 4 सितम्बर रात 8:00 बजे जयपुर पिंक पैंथर्स बनाम तेलुगू टाइटन्स विशाखापत्तनम
14 4 सितम्बर रात 9:00 बजे पुणेरी पलटन बनाम दबंग दिल्ली के.सी. विशाखापत्तनम
15 5 सितम्बर रात 8:00 बजे यू मुम्बा बनाम बेंगलुरु बुल्स विशाखापत्तनम
16 5 सितम्बर रात 9:00 बजे हरियाणा स्टीलर्स बनाम यूपी योद्धाज विशाखापत्तनम
17 6 सितम्बर रात 8:00 बजे पटना पाइरेट्स बनाम बेंगलुरु बुल्स विशाखापत्तनम
18 6 सितम्बर रात 9:00 बजे तमिल थलाइवाज़ बनाम गुजरात जायंट्स विशाखापत्तनम
19 7 सितम्बर रात 8:00 बजे बंगाल वॉरियर्ज़ बनाम तेलुगू टाइटन्स विशाखापत्तनम
20 7 सितम्बर रात 9:00 बजे दबंग दिल्ली के.सी. बनाम जयपुर पिंक पैंथर्स विशाखापत्तनम
21 8 सितम्बर रात 8:00 बजे हरियाणा स्टीलर्स बनाम बेंगलुरु बुल्स विशाखापत्तनम
22 8 सितम्बर रात 9:00 बजे पुणेरी पलटन बनाम पटना पाइरेट्स विशाखापत्तनम
23 9 सितम्बर रात 8:00 बजे दबंग दिल्ली के.सी. बनाम बंगाल वॉरियर्ज़ विशाखापत्तनम
24 9 सितम्बर रात 9:00 बजे गुजरात जायंट्स बनाम जयपुर पिंक पैंथर्स विशाखापत्तनम
25 10 सितम्बर रात 8:00 बजे यू मुम्बा बनाम तेलुगू टाइटन्स विशाखापत्तनम
26 10 सितम्बर रात 9:00 बजे यूपी योद्धाज बनाम पुणेरी पलटन विशाखापत्तनम
27 11 सितम्बर रात 8:00 बजे यू मुम्बा बनाम पटना पाइरेट्स विशाखापत्तनम
28 11 सितम्बर रात 9:00 बजे दबंग दिल्ली के.सी. बनाम गुजरात जायंट्स विशाखापत्तनम
29 12 सितम्बर रात 8:00 बजे जयपुर पिंक पैंथर्स बनाम बेंगलुरु बुल्स जयपुर
30 12 सितम्बर रात 9:00 बजे तमिल थलाइवाज़ बनाम बंगाल वॉरियर्ज़ जयपुर
31 13 सितम्बर रात 8:00 बजे यूपी योद्धाज बनाम जयपुर पिंक पैंथर्स जयपुर
32 13 सितम्बर रात 9:00 बजे पुणेरी पलटन बनाम तेलुगू टाइटन्स जयपुर
33 15 सितम्बर रात 8:00 बजे गुजरात जायंट्स बनाम हरियाणा स्टीलर्स जयपुर
34 15 सितम्बर रात 9:00 बजे बेंगलुरु बुल्स बनाम तेलुगू टाइटन्स जयपुर
35 16 सितम्बर रात 8:00 बजे यूपी योद्धाज बनाम बंगाल वॉरियर्ज़ जयपुर
36 16 सितम्बर रात 9:00 बजे तमिल थलाइवाज़ बनाम बेंगलुरु बुल्स जयपुर
37 17 सितम्बर रात 8:00 बजे तेलुगू टाइटन्स बनाम दबंग दिल्ली के.सी. जयपुर
38 17 सितम्बर रात 9:00 बजे हरियाणा स्टीलर्स बनाम पटना पाइरेट्स जयपुर
39 18 सितम्बर रात 8:00 बजे जयपुर पिंक पैंथर्स बनाम बंगाल वॉरियर्ज़ जयपुर
40 18 सितम्बर रात 9:00 बजे यू मुम्बा बनाम पुणेरी पलटन जयपुर
41 19 सितम्बर रात 8:00 बजे पुणेरी पलटन बनाम हरियाणा स्टीलर्स जयपुर
42 19 सितम्बर रात 9:00 बजे तमिल थलाइवाज़ बनाम तेलुगू टाइटन्स जयपुर
43 20 सितम्बर रात 8:00 बजे पटना पाइरेट्स बनाम दबंग दिल्ली के.सी. जयपुर
44 20 सितम्बर रात 9:00 बजे हरियाणा स्टीलर्स बनाम तमिल थलाइवाज़ जयपुर
45 22 सितम्बर रात 8:00 बजे गुजरात जायंट्स बनाम बेंगलुरु बुल्स जयपुर
46 22 सितम्बर रात 9:00 बजे तमिल थलाइवाज़ बनाम यूपी योद्धाज जयपुर
47 23 सितम्बर रात 8:00 बजे गुजरात जायंट्स बनाम तेलुगू टाइटन्स जयपुर
48 23 सितम्बर रात 9:00 बजे जयपुर पिंक पैंथर्स बनाम यू मुम्बा जयपुर
49 25 सितम्बर रात 8:00 बजे बेंगलुरु बुल्स बनाम यूपी योद्धाज जयपुर
50 25 सितम्बर रात 9:00 बजे दबंग दिल्ली के.सी. बनाम यू मुम्बा जयपुर
51 27 सितम्बर रात 8:00 बजे पटना पाइरेट्स बनाम बंगाल वॉरियर्ज़ जयपुर
52 27 सितम्बर रात 9:00 बजे जयपुर पिंक पैंथर्स बनाम तमिल थलाइवाज़ जयपुर
53 29 सितम्बर रात 8:00 बजे यूपी योद्धाज बनाम गुजरात जायंट्स चेन्नई
54 29 सितम्बर रात 9:00 बजे दबंग दिल्ली के.सी. बनाम हरियाणा स्टीलर्स चेन्नई
55 30 सितम्बर रात 8:00 बजे तेलुगू टाइटन्स बनाम पटना पाइरेट्स चेन्नई
56 30 सितम्बर रात 9:00 बजे बंगाल वॉरियर्ज़ बनाम पुणेरी पलटन चेन्नई
57 1 अक्तूबर रात 8:00 बजे हरियाणा स्टीलर्स बनाम जयपुर पिंक पैंथर्स चेन्नई
58 1 अक्तूबर रात 9:00 बजे यू मुम्बा बनाम तमिल थलाइवाज़ चेन्नई
59 2 अक्तूबर रात 8:00 बजे पुणेरी पलटन बनाम बेंगलुरु बुल्स चेन्नई
60 2 अक्तूबर रात 9:00 बजे गुजरात जायंट्स बनाम यू मुम्बा चेन्नई
61 3 अक्तूबर रात 8:00 बजे दबंग दिल्ली के.सी. बनाम यूपी योद्धाज चेन्नई
62 3 अक्तूबर रात 9:00 बजे तमिल थलाइवाज़ बनाम हरियाणा स्टीलर्स चेन्नई
63 4 अक्तूबर रात 8:00 बजे पुणेरी पलटन बनाम जयपुर पिंक पैंथर्स चेन्नई
64 4 अक्तूबर रात 9:00 बजे गुजरात जायंट्स बनाम बंगाल वॉरियर्ज़ चेन्नई
65 5 अक्तूबर रात 8:00 बजे यूपी योद्धाज बनाम तेलुगू टाइटन्स चेन्नई
66 5 अक्तूबर रात 9:00 बजे बेंगलुरु बुल्स बनाम तमिल थलाइवाज़ चेन्नई
67 6 अक्तूबर रात 8:00 बजे जयपुर पिंक पैंथर्स बनाम दबंग दिल्ली के.सी. चेन्नई
68 6 अक्तूबर रात 9:00 बजे यूपी योद्धाज बनाम पटना पाइरेट्स चेन्नई
69 7 अक्तूबर रात 8:00 बजे पटना पाइरेट्स बनाम तमिल थलाइवाज़ चेन्नई
70 7 अक्तूबर रात 9:00 बजे हरियाणा स्टीलर्स बनाम दबंग दिल्ली के.सी. चेन्नई
71 8 अक्तूबर रात 8:00 बजे तेलुगू टाइटन्स बनाम हरियाणा स्टीलर्स चेन्नई
72 8 अक्तूबर रात 9:00 बजे पुणेरी पलटन बनाम यू मुम्बा चेन्नई
73 9 अक्तूबर रात 8:00 बजे बंगाल वॉरियर्ज़ बनाम दबंग दिल्ली के.सी. चेन्नई
74 9 अक्तूबर रात 9:00 बजे गुजरात जायंट्स बनाम यूपी योद्धाज चेन्नई
75 10 अक्तूबर रात 8:00 बजे गुजरात जायंट्स बनाम दबंग दिल्ली के.सी. चेन्नई
76 10 अक्तूबर रात 9:00 बजे बंगाल वॉरियर्ज़ बनाम यू मुम्बा चेन्नई
77 11 अक्तूबर रात 8:00 बजे बेंगलुरु बुल्स बनाम जयपुर पिंक पैंथर्स चेन्नई
78 11 अक्तूबर रात 9:00 बजे तमिल थलाइवाज़ बनाम पुणेरी पलटन चेन्नई
79 12 अक्तूबर रात 8:00 बजे दबंग दिल्ली के.सी. बनाम पुणेरी पलटन चेन्नई
80 12 अक्तूबर रात 9:00 बजे बंगाल वॉरियर्ज़ बनाम बेंगलुरु बुल्स चेन्नई
81 13 अक्तूबर रात 8:00 बजे पटना पाइरेट्स बनाम हरियाणा स्टीलर्स दिल्ली
82 13 अक्तूबर रात 9:00 बजे यू मुम्बा बनाम यूपी योद्धाज दिल्ली
83 14 अक्तूबर रात 8:00 बजे पटना पाइरेट्स बनाम गुजरात जायंट्स दिल्ली
84 14 अक्तूबर रात 9:00 बजे यूपी योद्धाज बनाम तमिल थलाइवाज़ दिल्ली
85 15 अक्तूबर शाम 6:00 बजे तेलुगू टाइटन्स बनाम बंगाल वॉरियर्ज़ दिल्ली
86 15 अक्तूबर शाम 7:00 बजे जयपुर पिंक पैंथर्स बनाम पुणेरी पलटन दिल्ली
87 15 अक्तूबर रात 8:00 बजे गुजरात जायंट्स बनाम तमिल थलाइवाज़ दिल्ली
88 16 अक्तूबर शाम 6:00 बजे बेंगलुरु बुल्स बनाम पटना पाइरेट्स दिल्ली
89 16 अक्तूबर शाम 7:00 बजे तेलुगू टाइटन्स बनाम यू मुम्बा दिल्ली
90 16 अक्तूबर रात 8:00 बजे यूपी योद्धाज बनाम हरियाणा स्टीलर्स दिल्ली
91 17 अक्तूबर शाम 6:00 बजे बंगाल वॉरियर्ज़ बनाम पटना पाइरेट्स दिल्ली
92 17 अक्तूबर शाम 7:00 बजे तमिल थलाइवाज़ बनाम दबंग दिल्ली के.सी. दिल्ली
93 17 अक्तूबर रात 8:00 बजे जयपुर पिंक पैंथर्स बनाम यूपी योद्धाज दिल्ली
94 18 अक्तूबर शाम 6:00 बजे बेंगलुरु बुल्स बनाम दबंग दिल्ली के.सी. दिल्ली
95 18 अक्तूबर शाम 7:00 बजे तेलुगू टाइटन्स बनाम पुणेरी पलटन दिल्ली
96 18 अक्तूबर रात 8:00 बजे बंगाल वॉरियर्ज़ बनाम जयपुर पिंक पैंथर्स दिल्ली
97 19 अक्तूबर शाम 6:00 बजे तेलुगू टाइटन्स बनाम गुजरात जायंट्स दिल्ली
98 19 अक्तूबर शाम 7:00 बजे यू मुम्बा बनाम हरियाणा स्टीलर्स दिल्ली
99 19 अक्तूबर रात 8:00 बजे पटना पाइरेट्स बनाम पुणेरी पलटन दिल्ली
100 21 अक्तूबर शाम 6:00 बजे बंगाल वॉरियर्ज़ बनाम तमिल थलाइवाज़ दिल्ली
101 21 अक्तूबर शाम 7:00 बजे यू मुम्बा बनाम जयपुर पिंक पैंथर्स दिल्ली
102 21 अक्तूबर रात 8:00 बजे हरियाणा स्टीलर्स बनाम गुजरात जायंट्स दिल्ली
103 22 अक्तूबर शाम 6:00 बजे हरियाणा स्टीलर्स बनाम तेलुगू टाइटन्स दिल्ली
104 22 अक्तूबर शाम 7:00 बजे बेंगलुरु बुल्स बनाम बंगाल वॉरियर्ज़ दिल्ली
105 22 अक्तूबर रात 8:00 बजे दबंग दिल्ली के.सी. बनाम पटना पाइरेट्स दिल्ली
106 23 अक्तूबर शाम 6:00 बजे बेंगलुरु बुल्स बनाम गुजरात जायंट्स दिल्ली
107 23 अक्तूबर शाम 7:00 बजे यूपी योद्धाज बनाम यू मुम्बा दिल्ली
108 23 अक्तूबर रात 8:00 बजे पटना पाइरेट्स बनाम जयपुर पिंक पैंथर्स दिल्ली

प्रो कबड्डी लीग (PKL) 2025  वेन्यू, पूरी टीमें, लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट डिटेल्स

मैच स्थान (Venues)

प्रो कबड्डी लीग 2025 चार शहरों में खेले जाएंगे:

दिल्ली — त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

चेन्नई — एसडीएटी मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम

जयपुर — सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम

विशाखापत्तनम (विजाग) — राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम

PKL 2025 पूरी टीमों की सूची (Full Squads)

1. बंगाल वॉरियर्ज़: सुशील कंबरकर (राइट रेडर), विश्वास एस (रेडर), मनप्रीत (राइट रेडर), पुनीत कुमार (लेफ्ट रेडर), रचित कुमार (राइट रेडर), जंग कुन ली (विदेशी), ओमिद खोेजस्ते मोहम्मदशाह (विदेशी), हिमांशु, देवांक, यश मलिक (लेफ्ट कॉर्नर), मनजीत (लेफ्ट कवर), दीप कुमार (राइट कवर), अमनदीप (राइट कॉर्नर), अंकित, संदीप (राइट कॉर्नर), हरिंदर (राइट कॉर्नर), प्रतीक (लेफ्ट कवर), मयूर जगन्नाथ कदम (राइट कवर), आशीष (लेफ्ट कॉर्नर), नितेश कुमार, मूलचंद्र सिंह, शिवांश ठाकुर

2. बेंगलुरु बुल्स: मनजीत, पंकज, पिराटी श्रीसिवतेजेश (लेफ्ट रेडर), गणेशा बी. हनमंतगोल (राइट रेडर), आशीष मलिक (राइट रेडर), शुभम बिट्टके, महिपाल, आकाश संतोष शिंदे, लकी कुमार (राइट कवर), दीपक एस (लेफ्ट कॉर्नर), शुभम रहाटे (लेफ्ट कवर), मनीष, सत्यप्पा मट्टी (राइट कवर), अंकुश (लेफ्ट कॉर्नर), संजय (राइट कवर), योगेश (राइट कॉर्नर), चंद्रनाइक एम, अमित सिंह ठाकुर, साहिल सुहास राणे, सचिन, अहमदरेज़ा असगरी (विदेशी), अलिरेज़ा मिर्ज़ाइयान (विदेशी), धीरज

3. दबंग दिल्ली के.सी.: मोहित (राइट रेडर), अनिल गुर्जर, विजय, अजींक्य अशोक पवार, अक्षित (लेफ्ट रेडर), नीरज नारवाल, आशीषु मलिक, संदीप (लेफ्ट कवर), अनुराग (लेफ्ट कॉर्नर), रमन सिंह (राइट कॉर्नर), मोहित (लेफ्ट कवर), सौरभ नांदल (लेफ्ट कॉर्नर), गौरव छिल्लर (राइट कवर), सुरजीत सिंह (राइट कवर), आमिरहोसेन बस्तामी (विदेशी) (राइट कॉर्नर), फज़ल अत्राचली (विदेशी) (लेफ्ट कॉर्नर), अमित, आशीष कुमार (संगवान), नवीन, अर्कम शेख

4. गुजरात जायंट्स: राकेश, प्रतीक दहिया, हिमांशु सिंह, हिमांशु (राइट रेडर), श्रीधर आनंद कदम (राइट रेडर), अंकित, के हरिष, अजीत वी कुमार, अमित, सुमित, के हरिष, रोहित कुमार (लेफ्ट कवर), मिलाद जब्बारी (राइट कवर), लकी शर्मा (राइट कवर), शुभम कुमार (लेफ्ट कवर), हिमांशु यादव, विश्वनाथ वी, नितिन पंवार, मोहम्मदरेज़ा शादलूई चियानेह (विदेशी)

5. हरियाणा स्टीलर्स: विकास रामदास जाधव (राइट रेडर), विनय, शिवम अनिल पाटरे (लेफ्ट रेडर), जया सूर्या एनएस (लेफ्ट रेडर), विशाल एस. टेट (राइट रेडर), मयंक सैनी, घनश्याम रोका मगर (विदेशी), शहन शा मोहम्मद (विदेशी), नवीन कुमार, जयदीप (लेफ्ट कवर), मणिकंदन एन (राइट कवर), राहुल सेठपाल (राइट कॉर्नर), अंकित (राइट कॉर्नर), सचिन (राइट कवर), रितिक (लेफ्ट कवर), हरदीप (लेफ्ट कॉर्नर), राहुल (लेफ्ट कॉर्नर), जुबैर (राइट कवर), साहिल, आशीष

6. जयपुर पिंक पैंथर्स: सोंबीर, रितिक शर्मा, साहिल, विनय, मीतू, अली समादी चौबतराश (विदेशी), मनजीत, उदय पर्टे, नितिन कुमार (राइट रेडर), अभिषेक केएस (लेफ्ट कवर), रोनक सिंह (राइट कॉर्नर), नितिन कुमार (राइट कवर), रेज़ा मीरबाघेरी (विदेशी), दीपांशु (राइट कॉर्नर), आर्यन (लेफ्ट कॉर्नर), साहिल देशवाल (लेफ्ट कवर), मोहित (राइट कवर), आशीष कुमार (राइट कवर), नितिन रावल

7. पटना पाइरेट्स: अयान, दीपक, साहिल पाटिल, सुधाकर एम, मिलन, अंकित, मनदीप, मनींदर सिंह, हमीद मिर्ज़ाई नादेर (विदेशी), नवदीप, थियागराजन युवराज, सौरभ, प्रियांशु, सोंबीर, बालासाहेब शाहाजी जाधव (राइट कवर), अमीन घोरबानी (विदेशी) (राइट कॉर्नर), संकेत सावंत (लेफ्ट कवर), दीपक राजेंद्र सिंह (राइट कवर), अंकित

8. पुणेरी पलटन: मोहित गोयत, आदित्य तुषार शिंदे, पंकज मोहिते, अभिषेक तुकाराम गुंगे (राइट रेडर), स्टुवार्ट सिंह (राइट रेडर), मोहम्मद इस्माइल नबिबख्श (विदेशी), मिलाद मोहाजेर (विदेशी), सचिन, गौरव खत्री (राइट कॉर्नर), अबिनेश नडाराजन (राइट कवर), दादासो शिवाजी पवार (राइट कॉर्नर), संजय एणानिया (राइट कॉर्नर), राकेश (लेफ्ट कॉर्नर), वैभव एस. रबाडे (राइट कवर), रोहन अशोक तुपारे, विशाल भारद्वाज, मोहम्मद अमान (लेफ्ट कॉर्नर), असलम मुस्तफा इनामदार, गुरदीप

9. तमिल थलाइवाज़: नरेंदर, धीरज रविंद्र बैलमरे, विशाल चाहल (राइट रेडर), योगेश यादव, अभिराज मनोज पवार (लेफ्ट रेडर), रोहित कुमार बेनीवाल (लेफ्ट रेडर), अर्जुन देशवाल, हिमांशु (लेफ्ट कॉर्नर), सागर (राइट कॉर्नर), आशीष (लेफ्ट कवर), अनुज कालूराम गवाडे (लेफ्ट कवर), नितेश कुमार (लेफ्ट कॉर्नर), रोनक (राइट कवर), तरुण (राइट कवर), मोहित (लेफ्ट कॉर्नर), अलिरेज़ा खलीली (विदेशी) (राइट कॉर्नर), मोइन सफाघी (विदेशी), सुरेश जाधव, पवन कुमार सहरावत

10. तेलुगू टाइटन्स: चेतन साहू, नितिन, रोहित, प्रफुल्ल सुडाम ज़ावरे (लेफ्ट रेडर), जय भगवान, मनजीत, आशीष नारवाल, अजीत पांडुरंग पवार (लेफ्ट कवर), सागर (राइट कवर), अंकित (लेफ्ट कॉर्नर), अवि दुहान (राइट कवर), बंटू (लेफ्ट कॉर्नर), राहुल दागर (लेफ्ट कॉर्नर), अमन (लेफ्ट कॉर्नर), आमिरहोसेन एजलाली (विदेशी) (राइट कॉर्नर), शुभम शिंदे (राइट कॉर्नर), शंकर भीमराव गडई, गणेश पार्की (विदेशी), विजय मलिक, भरत

11. यू मुम्बा: अजीत चौहान, सतीश कन्नन (राइट रेडर), मुकेशकन्नन एस, अभिमन्यु रघुवंशी, संदीप कुमार, सुनील कुमार, दीपक कुंडू (लेफ्ट कॉर्नर), लोकेश घोषलिया (लेफ्ट कॉर्नर), सनी (लेफ्ट कवर), मुकिलन शन्मुगम (लेफ्ट कवर), रवि (राइट कवर), रिंकू (राइट कॉर्नर), पर्वेश भैंसवाल (लेफ्ट कवर), रोहित, आमिर मोहम्मद जाफरदानेश (विदेशी), अमरजीत, मोहम्मद घोरबानी (विदेशी), आनिल मोहन

12. यूपी योद्धाज: भवानी राजपूत, सुरेंद्र गिल, केशव कुमार, गगन गौड़ा एचआर (राइट रेडर), शिवम चौधरी (लेफ्ट रेडर), जतिन (राइट रेडर), प्रणय विनय राणे, डोंग गयोन ली (विदेशी), गुमान सिंह, आशीषु सिंह (राइट कवर), जयेश विकास महाजन (लेफ्ट कॉर्नर), गंगाराम (लेफ्ट कवर), सचिन (राइट कवर), साहुल कुमार (राइट कॉर्नर), सुमित (लेफ्ट कॉर्नर), हितेश (राइट कॉर्नर), रोनक (लेफ्ट कवर), महेंद्र सिंह (लेफ्ट कवर), मोहम्मदरेज़ा कबूदरहांगी (विदेशी) (लेफ्ट कॉर्नर)

प्रो कबड्डी लीग (PKL) 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में Star Sports Network प्रो कबड्डी लीग 2025 का आधिकारिक प्रसारण साझेदार है. दर्शक सभी मैचों का सीधा प्रसारण Star Sports के टीवी चैनलों पर देख सकते हैं. Star Sports 1, Star Sports 1 Hindi तथा अन्य क्षेत्रीय भाषा चैनलों पर भी मैच उपलब्ध रहेंगे, जिससे देशभर के दर्शकों को अपनी पसंदीदा भाषा में कमेंट्री के साथ मुकाबले देखने का मौका मिलेगा.

प्रो कबड्डी लीग (PKL) 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारत में प्रो कबड्डी लीग 2025 के डिजिटल प्रसारण अधिकार JioHotstar के पास हैं. दर्शक सभी मैचों को JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से देख सकते हैं. इसके लिए दर्शकों के पास सक्रिय सब्सक्रिप्शन होना आवश्यक होगा, जिससे वे अपने मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी या टैबलेट पर मुकाबलों का आनंद ले पाएंगे.