A Balabharathi & Vedanth Devadiga Death: कबड्डी के लिए दिवाली बनी मातम, खिलाड़ी ए. बालभारती और जयपुर पिंक पैंथर्स के मैनेजर वेदांत देवाडिगा का निधन

ए बालाभारती (बाएं) और वेदांत देवाडिगा (दाएं) (Photo credit: X @UMumba and @JaipurPanthers)

दिवाली का दिन (20 अक्टूबर) कबड्डी की दुनिया के लिए बहुत दुख भरी खबर लेकर आया. इस दिन दो होनहार नौजवानों ने दुनिया छोड़ दी. प्रो कबड्डी लीग (PKL) की टीम यू मुंबा (U Mumba) के 19 साल के खिलाड़ी ए. बालभारती और जयपुर पिंक पैंथर्स (Jaipur Pink Panthers) के 22 साल के असिस्टेंट मैनेजर वेदांत देवाडिगा का निधन हो गया.

इस खबर से कबड्डी जगत में शोक का माहौल है. प्रो कबड्डी के 12वें सीजन से ठीक पहले यह दोनों टीमों के लिए एक बड़ा झटका है.

यू मुंबा के खिलाड़ी बालभारती की मौत

ए. बालभारती सिर्फ 19 साल के थे और यू मुंबा की यूथ टीम 'युवा मुंबा' का हिस्सा थे. वह पुडुचेरी के रहने वाले थे और कुछ ही दिनों में (30 अक्टूबर को) 20 साल के होने वाले थे. बालभारती का सपना एक दिन भारत के लिए कबड्डी खेलना था. वह राइट कॉर्नर डिफेंडर के तौर पर खेलते थे और अपनी टीम के लिए 33 मैचों में 55 प्वाइंट्स भी हासिल कर चुके थे.

We are deeply saddened by the untimely passing of Balabharathi, who represented Yuva Mumba earlier this year. Our thoughts and prayers are with his family, friends and teammates during this incredibly difficult time.#UMumba | #आमचीMumba pic.twitter.com/FMyXZkQrMT — U Mumba (@umumba) October 20, 2025

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बालभारती की जान एक लोकल कबड्डी इवेंट के दौरान गई. यू मुंबा की टीम ने दुख जताते हुए कहा कि वे बालभारती के परिवार के साथ इस मुश्किल वक्त में खड़े हैं.

जयपुर पिंक पैंथर्स के मैनेजर वेदांत का निधन

दूसरी दुखद खबर जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम से आई, जिन्होंने अपने 22 साल के असिस्टेंट मैनेजर वेदांत देवाडिगा को खो दिया. रिपोर्ट्स के अनुसार, वेदांत का निधन हार्ट अटैक (हृदयाघात) से हुआ. वेदांत स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे थे और टीम के साथ जुड़े हुए थे.

The Jaipur Pink Panthers family is deeply saddened by the untimely passing of our Assistant Manager, Vedanth Devadiga. A cherished member of our family, his passion and dedication will be deeply missed. Our thoughts and prayers are with his loved ones during this difficult time. pic.twitter.com/hZXbtgajt5 — Jaipur Pink Panthers (@JaipurPanthers) October 20, 2025

जयपुर पिंक पैंथर्स ने सोशल मीडिया पर लिखा, "वेदांत हमारे परिवार के एक प्यारे सदस्य थे. उनके जुनून और समर्पण की हमें बहुत याद आएगी."

दोनों टीमों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इन मौतों की पुष्टि की है. फैंस, साथी खिलाड़ी और पूरा कबड्डी जगत इन दो युवा प्रतिभाओं के जाने से दुखी है और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है.