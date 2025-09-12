Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में दमदार जीत के साथ अभियान की शुरुआत करना चाहेगी पाकिस्तानी टीम

पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

नई दिल्ली, 12 सितंबर : पाकिस्तान एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में शुक्रवार से अपने अभियान की शुरुआत करेगा. यह टीम अपने पहले मुकाबले में ओमान को चुनौती देगी. टी20 इतिहास में पहली बार दोनों टीमें एक-दूसरे का सामना करने जा रही हैं. ग्रुप-ए का यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जाना है. इस मुकाबले में पाकिस्तानी टीम का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है, लेकिन ओमान बड़ा उलटफेर करने की कोशिश करेगा.

सलमान आगा की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम को सईम अयूब और साहिबजादा फरहान से बल्लेबाजी में खासा उम्मीदें होंगी. वहीं, मोहम्मद नवाज टीम की गेंदबाजी को मजबूती दे सकते हैं दूसरी ओर, ओमान को बल्लेबाजी में जतिंदर सिंह और आमिर कलीम से उम्मीदें होंगी. गेंदबाजी का जिम्मा शकील अहमद और समय श्रीवास्तव के पास होगा. दुबई की पिच पर थोड़ी घास है. यहां 10 सितंबर को भारत-यूएई के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसमें स्पिनर्स और मध्यम तेज गति के गेंदबाजों को मदद मिली थी. अत्यधिक गर्मी के साथ टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी चुन सकती है पाकिस्तान और ओमान के बीच यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात आठ बजे से खेला जाएगा. टॉस आधा घंटा पहले यानी शाम 7.30 बजे होगा. मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव एप पर देखी जा सकती है. यह भी पढ़ें : Asia Cup 2025: बांग्लादेश ने हांगकांग से लिया 11 साल पुराना हिसाब, 7 विकेट से धमाकेदार जीत

पाकिस्तान की टीम: साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, मोहम्मद वसीम जूनियर, हसन अली, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, सलमान मिर्जा और सुफियान मुकीम.

ओमान की टीम: जतिंदर सिंह (कप्तान), आमिर कलीम, आशीष ओडेदरा, हम्माद मिर्जा, मोहम्मद नदीम, आर्यन बिष्ट, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), सुफयान महमूद, हसनैन शाह, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, करण सोनावले, मोहम्मद इमरान, शाह फैसल, जिक्रिया इस्लाम, सुफयान यूसुफ और नदीम खान.