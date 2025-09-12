Asia Cup 2025: बांग्लादेश ने हांगकांग से लिया 11 साल पुराना हिसाब, 7 विकेट से धमाकेदार जीत

बांग्लादेश बनाम हांगकांग (Photo Credit: X Formerly Twitter)

अबू धाबी, 11 सितंबर : कप्तान लिटन दास (39 गेंदों पर 59 रन) की शानदार अर्धशतकीय पारी की बदौलत बांग्लादेश ने एशिया कप के ग्रुप बी मुकाबले में हांगकांग को सात विकेट से हराकर अपनी पहली टी20 अंतरराष्ट्रीय जीत दर्ज की. यह मैच गुरुवार को शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया.

144 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने 14 गेंद शेष रहते जीत हासिल की. लिटन और तौहीद हृदॉय (नाबाद 35) के बीच तीसरे विकेट के लिए 95 रन की साझेदारी ने टीम की जीत की नींव रखी. लिटन की संयमित पारी और सही समय पर तेजी से रन बटोरने की रणनीति ने बांग्लादेश को मजबूत स्थिति में बनाए रखा. इससे पहले गेंदबाजों के अनुशासित प्रदर्शन ने हांगकांग को 143/7 तक सीमित कर दिया. यह भी पढ़ें : ENG vs SA 2nd T20I 2025, Manchester Weather Report: इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टी20 मैच का खेल बिगाड़ेगी बारिश? जानिए कैसा रहेगा लंदन का मौसम

बांग्लादेश की शुरुआत परवेज हुसैन इमोन के कुछ आकर्षक शॉट्स से हुई, लेकिन वह आयुष शुक्ला की गेंद पर कैच आउट हो गए. तंजीद हसन भी अधिक समय तक टिक नहीं सके. हालांकि, हांगकांग की 11 अतिरिक्त रन की गलती ने बांग्लादेश को पावर-प्ले में 51/2 तक पहुंचा दिया. इसके बाद लिटन और हृदॉय ने स्ट्राइक रोटेट कर रन गति बनाए रखी. लिटन ने 14वें ओवर में तेजी दिखाते हुए लगातार चौके-छक्के जड़े और 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. उन्होंने ईशान खान और यासिम मुर्तजा के खिलाफ आक्रामक खेल दिखाया. हालांकि, अतीक इक़बाल ने उन्हें 59 रन पर बोल्ड कर दिया, लेकिन तब तक बांग्लादेश जीत के काफी करीब पहुंच चुका था.

संक्षिप्त स्कोर:

हांगकांग 143/7 (निज़ाकत खान 42, ज़ीशान अली 30; तंजीम हसन साकिब 2/21, रिशाद हुसैन 2/31)

बांग्लादेश 144/3, 17.4 ओवर में (लिटन दास 59, तौहीद हृदॉय नाबाद 35; अतीक इक़बाल 1/13, आयुष शुक्ला 1/32)