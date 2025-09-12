ENG vs SA 2nd T20I 2025, Manchester Weather Report: इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टी20 मैच का खेल बिगाड़ेगी बारिश? जानिए कैसा रहेगा लंदन का मौसम

Emirates Old Trafford, Manchester (Credit: X/@kaaakke10)

England National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, Manchester Weather Report: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम टी20आई सीरीज(T20I Series) का पहला मुकाबला 10 सितंबर (बुधवार) को मैनचेस्टर (Manchester) के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड (mirates Old Trafford) में खेला जाएगा. यह मुकाबला अब बेहद अहम हो चुका है क्योंकि मेज़बान इंग्लैंड की टीम पहले मैच में हार का सामना कर चुकी है और अब तीन मैचों की इस टी20 सीरीज़ में टिके रहने के लिए जीत हासिल करना ज़रूरी है, यह दूसरा टी20 मैच इंग्लिश टीम के लिए करो या मरो जैसा होगा. पहला मैच बारिश से प्रभावित रहा और डकवर्थ-लुईस नियम के तहत इंग्लैंड को 14 रनों से हार झेलनी पड़ी थी. हैरी ब्रुक की अगुवाई वाली टीम अब सीरीज़ बराबर करने के इरादे से उतरेगी. दूसरे टी20आई में इंग्लैंड करेगी वापसी या दक्षिण अफ्रीका बनाएगी अजेय बढ़त, जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

वहीं दूसरी ओर, एडेन मार्करम की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका का आत्मविश्वास चरम पर है. प्रोटियाज़ पहले ही वनडे सीरीज़ 2-1 से जीत चुके हैं और टी20 सीरीज़ की शुरुआत भी शानदार अंदाज़ में की. हालांकि, उन्हें केशव महाराज की सेवाएं नहीं मिलेंगी, जो ग्रोइन इंजरी के चलते पिछले मैच से बाहर हुए थे. इसके बावजूद टीम का संतुलन मज़बूत है और अब उनका लक्ष्य इंग्लैंड को मात देकर सीरीज़ पर कब्ज़ा जमाना है.

मैनचेस्टर के मौसम का हाल

मैनचेस्टर में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के मैच के दौरान मौसम बड़ी भूमिका निभा सकता है. ताज़ा मौसम रिपोर्ट के अनुसार यहां बारिश की संभावना 35 प्रतिशत तक जताई गई है. तापमान करीब 15 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, जबकि नमी का स्तर लगभग 70 प्रतिशत रहेगा. ऐसे में मैच के दौरान तेज़ हवाएं और फुहारें खेल में व्यवधान डाल सकती हैं.