IND vs NED, FIH Hockey Pro League 2024-25 Live Streaming: एफआईएच हॉकी प्रो लीग में नीदरलैंड्स से भिड़ेगी टीम इंडिया, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

India Men's National Hockey Team vs Netherlands Men's National Hockey Team, FIH Hockey Pro League 2024-25: एफआईएच प्रो लीग 2024-25 का यूरोपीय चरण 7 जून( शनिवार) से शुरू होने जा रहा है. इस चरण के सभी मुकाबले यूरोप के विभिन्न देशों में जून महीने के अंत तक खेले जाएंगे. भारत की मेज़बानी में पहला चरण भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित किया गया था. अब भारतीय पुरुष हॉकी टीम अपने यूरोपीय सफर की शुरुआत वर्ल्ड नंबर 1 नीदरलैंड्स के खिलाफ अम्स्टलवीन में 7 जून को करेगी. भारत इस समय अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है और टूर्नामेंट के इस अहम पड़ाव में उसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम जैसी बड़ी टीमों से भी भिड़ना है. प्रो लीग 2024-25 आने वाले एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफिकेशन का अहम रास्ता है, ऐसे में हर मुकाबला और हर अंक बेहद अहम होने वाला है.

कप्तान हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में टीम इंडिया आक्रामक हॉकी खेलने पर ज़ोर दे रही है. हेड कोच क्रेग फुल्टन ने प्रत्येक मैच में कम से कम 3 गोल और हर क्वार्टर में दो पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने की रणनीति पर ज़ोर दिया है. भारत की नजर न सिर्फ जीत पर, बल्कि गोल अंतर सुधारने पर भी है, क्योंकि इस समय भारत और नीदरलैंड्स के बीच सिर्फ 1 अंक का फासला है.

भारत बनाम नीदरलैंड्स एफआईएच प्रो लीग 2024-25 हॉकी मैच कब और कहां खेला जाएगा?

भारत और नीदरलैंड्स के बीच एफआईएच प्रो लीग 2024-25 का यह हाईवोल्टेज मुकाबला शनिवार, 7 जून को नीदरलैंड्स के अम्स्टलवीन शहर में खेला जाएगा. मुकाबले की शुरुआत भारतीय समयानुसार देर रात होगी.

भारत बनाम नीदरलैंड्स एफआईएच प्रो लीग मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

𝙄𝙏'𝙎 𝙈𝘼𝙏𝘾𝙃𝘿𝘼𝙔! 🏑

Our Men in Blue are ready to take on the Netherlands in their first match of the FIH Pro League Europe leg 2024–25! 🇮🇳

The stage is set. The squad is ready. Let the league begin. 💪🏻

📍 Wagener Hockey Stadium, Amstelveen. 🏟️

📺 Watch LIVE on Star… pic.twitter.com/ascRoTZkGF

— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 7, 2025