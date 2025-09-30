PM Modi Tweets On Asia Cup Final: पीएम मोदी का टीम इंडिया को बधाई देने वाला पोस्ट वायरल, अब तक मिले इतने करोड़ व्यूज
नई दिल्ली, 29 सितंबर : टीम इंडिया को एशिया कप में ऐतिहासिक जीत मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बधाई दी. पीएम मोदी का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. कुछ ही मिनटों के अंदर के इस पोस्ट पर लाखों यूजर्स ने प्रतिक्रियाएं दी. देर रात किए पीएम मोदी के इस पोस्ट को अभी तक 2 करोड़ 70 लाख लोग देख चुके हैं. पोस्ट पर अभी तक करीब 24 हजार लोगों ने कमेंट किए हैं, वहीं एक लाख से ज्यादा लोगों ने इसे रिपोस्ट किया है, जबकि पोस्ट को 4 लाख से ज्यादा बार 'लाइक्स' किया गया है.

बता दें कि टीम इंडिया ने एशिया कप के फाइनल मैच में पाकिस्तान को पांच विकेट से शिकस्त दी. टीम इंडिया के 9वीं बार एशिया कप जीतने के कुछ ही मिनट बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई दी. पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, "खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, परिणाम वही- भारत की जीत! हमारे क्रिकेटरों को बधाई." रविवार को खेले गए खिताबी मुकाबले में पाकिस्तानी टीम 19.1 ओवरों में महज 146 रनों पर सिमट गई थी. पाकिस्तान के लिए साहिबजादा फरहान ने सर्वाधिक 57 रन बनाए, जबकि फखर जमां ने 46 रन की पारी खेली. यह भी पढ़ें : IND-W vs SL-W ICC Women’s World Cup 2025, Guwahati Weather & Pitch Report: श्रीलंका बनाम भारत महिला वनडे वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच पर बरिश का साया? जानिए गुवाहटी का मौसम और पिच रिपोर्ट

भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट झटके, जबकि जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने 2-2 शिकार किए. इसके जवाब में टीम इंडिया ने 19.4 ओवरों में मुकाबला अपने नाम किया. टीम इंडिया की ओर से तिलक वर्मा ने 53 गेंदों में नाबाद 69 रन की पारी खेली, जबकि शिवम दुबे ने 33 रन टीम के खाते में जोड़े. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत की जीत के बाद विवाद भी देखने को मिला. खिताब अपने नाम करने के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) और एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया.