India vs West Indies: वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे मैच के तीसरे दिन मैदान पर नहीं उतरे साई सुदर्शन, चोट को लेकर आया अपडेट

साईं सुदर्शन( Photo Credit: X/@BCCI)

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर : भारत के बाएं हाथ के बल्लेबाज साई सुदर्शन (Sai Sudarshan) वेस्टइंडीज के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन मैदान पर नहीं उतरेंगे. इसकी जानकारी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने दी है. बीसीसीआई ने रविवार को तीसरे दिन के खेल के दौरान एक बयान में कहा, "साई सुदर्शन को दूसरे दिन कैच लेने की कोशिश में चोट लग गई थी. एहतियातन वह तीसरे दिन मैदान पर नहीं उतरे. चोट गंभीर नहीं है. वह ठीक हैं. बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है."

मुकाबले के दूसरे दिन कैच लेते हुए सुदर्शन को चोट लगी थी. सुदर्शन वेस्टइंडीज की पारी के आठवें ओवर की दूसरी गेंद पर चोटिल हुए थे. रवींद्र जडेजा की गेंद पर वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल का एक तेज कैच लेते समय उनके हाथ में चोट लग गई. क्षेत्ररक्षण कर रहे सुदर्शन के हेलमेट पर गेंद लगी. इसके बावजूद उन्होंने गेंद को जमीन पर नहीं गिरने दिया, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए तुरंत मैदान से बाहर गए. इसके बाद उन्होंने दूसरे दिन के बाकी हिस्से में फील्डिंग नहीं की. उनकी जगह देवदत्त पडिक्कल ने फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर फील्डिंग की जिम्मेदारी संभाली. यह भी पढ़ें : IND vs WI 2nd Test 2025 Day 3 Live Score Updates: फॉलो-ऑन खेलने उतरी वेस्टइंडीज को लगा पहला झटका! मोहम्मद सिराज ने टैगेनारिन चंद्रपॉल को आउट कर भेजा पवेलियन

साई सुदर्शन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली पारी में 165 गेंदों का सामना करते हुए 87 रन बनाए. उनकी इस पारी में 12 चौके भी शामिल रहे. भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट की पहली पारी 518/5 के स्कोर पर घोषित की. टीम इंडिया की ओर से यशस्वी जायसवाल ने 175 रन बनाए, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने नाबाद 129 रन की पारी खेली. विपक्षी टीम की ओर से जोमेल वारिकन ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए. इसके जवाब में वेस्टइंडीज ने तीसरे दिन के पहले सेशन तक 8 विकेट खोकर 217 रन बनाए लिए हैं. वेस्टइंडीज की ओर से एलिक एथनाज ने सर्वाधिक 41 रन बनाए, जबकि शाई होप ने 34 रन की पारी खेली. भारत की ओर से कुलदीप यादव 4 विकेट अपने नाम कर चुके हैं, जबकि 3 विकेट रवींद्र जडेजा के नाम रहे.