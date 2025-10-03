India vs West Indies: सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शतकीय पारी के साथ विराट कोहली से आगे निकले

केएल राहुल (Photo Credit: X Formerly Twitter)

अहमदाबाद, 3 अक्टूबर : भारत के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) ने वेस्टइंडीज के खिलाफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में जारी पहले टेस्ट मैच में शतक जड़ा. इसी के साथ केएल राहुल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले भारतीयों में विराट कोहली को पछाड़ चुके हैं. केएल राहुल ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अब तक कुल 6 शतक लगाए हैं, जबकि विराट कोहली अपने करियर में 5 ही शतक लगा सके थे. वहीं, इस लिस्ट में रोहित शर्मा और शुभमन गिल शीर्ष पर मौजूद हैं. इन दोनों ही खिलाड़ियों के नाम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 9-9 शतक हैं. हालांकि, गिल के पास इसी सीरीज में रोहित शर्मा से आगे निकलने का शानदार मौका है.

इस लिस्ट में ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर मौजूद हैं. इन दोनों ही बल्लेबाजों ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 6-6 सेंचुरी जड़ी हैं. केएल राहुल ने वेस्टइंडीज के विरुद्ध पहली पारी में 197 गेंदों का सामना करते हुए 12 चौकों के साथ 100 रन बनाए. यह उनके टेस्ट करियर का 11वां शतक रहा. यह घरेलू मैदान पर उनका दूसरा टेस्ट शतक था. इससे पहले साल 2016 में केएल राहुल ने इंग्लैंड के विरुद्ध चेन्नई के मैदान पर शतक लगाया था. केएल राहुल ने टेस्ट करियर में बतौर ओपनर 26वीं बार 50+ रन की पारी खेली है. टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा बार 50+ रन की पारी खेलने वाले भारतीय खिलाड़ियों में केएल राहुल पांचवें पायदान पर पहुंच गए हैं. इस लिस्ट में सुनील गावस्कर (75) शीर्ष पर हैं, जबकि वीरेंद्र सहवाग (51), गौतम गंभीर (31) और मुरली विजय (27) उनके नीचे हैं. यह भी पढ़ें : Rishabh Pant: भारतीय क्रिकेट टीम के ‘योद्धा’, जिन्होंने किसी भी परिस्थिति में नहीं मानी हार

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनते हुए वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में महज 162 रन पर सिमट गई. वेस्टइंडीज के लिए जस्टिन ग्रीव्स ने सर्वाधिक 32 रन बनाए. भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट हासिल किए. इसके जवाब में भारत ने 117 ओवरों के खेल तक 4 विकेट खोकर 394 रन बना लिए हैं. टीम इंडिया के पास फिलहाल 223 रन की लीड है. ध्रुव जुरेल टेस्ट शतक जड़ने वाले 12वें भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं.