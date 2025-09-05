India vs Thailand, Women's Hockey Asia Cup 2025: महिला हॉकी एशिया कप के ओपनर में भारत ने थाईलैंड को 11-0 से हराकर दर्ज की धमाकेदार जीत
India vs Thailand (Photo credit: X @asia_hockey)

India Women’s National Hockey Team vs Thailand Women’s National Hockey Team: महिला हॉकी एशिया कप(Women's Hockey Asia Cup) 2025 की धमाकेदार शुरुआत भारतीय महिला हॉकी टीम ने 5 सितंबर(शुक्रवार) को थाईलैंड को 11-0 से हराकर की. यह मुकाबला पूरी तरह से एकतरफा रहा, जिसमें भारतीय टीम ने शुरुआत से लेकर अंत तक अपने दबदबे का प्रदर्शन किया है. मैच के सातवें मिनट में मुमताज़ खान ने भारत के लिए पहला गोल दागा और टीम को बढ़त दिलाई. इसके तुरंत तीन मिनट बाद संगीता कुमारी ने दूसरा गोल कर भारत का स्कोर 2-0 कर दिया. इसके बाद नवनीत कौर और लारेमसियामी ने लगातार दो मिनटों में गोल दागकर थाईलैंड को और पीछे धकेल दिया. पहले हाफ के खत्म होने से पहले उदीता ने शानदार फील्ड गोल कर भारत को 5-0 की मजबूत बढ़त दिलाई. काफा नेशन्स कप में भारत बनाम अफ़ग़ानिस्तान फुटबॉल मैच गोलरहित ड्रॉ, भारत की प्ले-ऑफ़ उम्मीदें बरकरार

भारतीय महिला हॉकी टीम ने थाईलैंड को 11-0 से हराया

दूसरे हाफ में भी भारत का आक्रामक खेल जारी रहा. 45वें मिनट में ब्यूटी डुंगडुंग ने छठा गोल किया और फिर 52वें मिनट में उदीता ने अपना दूसरा और भारत का आठवां गोल दागा. इसके तुरंत बाद 54वें मिनट में सुमन देवी और ब्यूटी डुंगडुंग ने एक-एक गोल कर स्कोर 9-0 तक पहुंचा दिया. 57वें मिनट में शर्मिला देवी ने भारत का 10वां गोल दागते हुए थाईलैंड की मुश्किलें और बढ़ा दीं. मैच के अंतिम क्षणों में रुतुजा पिसाल ने भी स्कोरशीट पर अपना नाम दर्ज करवाते हुए भारत को 11-0 की ऐतिहासिक जीत दिलाई.

सलिमा टेटे की कप्तानी में भारतीय महिला हॉकी टीम ने जिस तरह से पहला मैच जीता है, उसने टूर्नामेंट के लिए बाकी टीमों को एक सख्त संदेश दिया है. भारत की यह जीत न केवल स्कोरलाइन के लिहाज से बड़ी है बल्कि टीम के आत्मविश्वास को भी और ऊंचा उठाने वाली है.