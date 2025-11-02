IND vs AUS: टिम डेविड की तूफानी पारी, भारत के खिलाफ दूसरा सबसे तेज टी20 अर्धशतक लगाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बने

टिम डेविड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

नई दिल्ली, 2 नवंबर : ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज टिम डेविड (Tim David) ने भारत के खिलाफ होबार्ट में जारी तीसरे टी20 मैच में 23 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. इसी के साथ डेविड भारत के खिलाफ सबसे तेज टी20 अर्धशतक लगाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बन गए. भारत के खिलाफ टी20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में कैमरून ग्रीन शीर्ष पर हैं, जिन्होंने साल 2022 में हैदराबाद के मैदान पर महज 19 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था.

इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर मौजूद ट्रेविस हेड ने साल 2024 में ग्रोस आइलेट में भारत के विरुद्ध 24 गेंदों में टी20 अर्धशतक पूरा किया था. रविवार को खेले जा रहे इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवरों में 6 विकेट खोकर 186 रन बनाए. ऑस्ट्रेलियाई टीम 14 के स्कोर तक अपने 2 विकेट गंवा बैठी थी. यहां से टिम डेविड ने मिचेल मार्श के साथ तीसरे विकेट के लिए 35 गेंदों में 59 रन जोड़ते हुए पारी को संभाला. इसके बाद मार्कस स्टोइनिस के साथ पांचवें विकेट के लिए 45 रन की साझेदारी की. टिम डेविड 38 गेंदों में 74 रन बनाकर आउट हुए. उनकी इस पारी में 5 छक्के और 8 चौके शामिल रहे. यह भी पढ़ें : Women’s ODI World Cup Final 2025: महिला वनडे विश्व कप फाइनल में फैंस का इंतजार हुआ लंबा, बारिश के चलते टॉस में देरी

यहां से मार्कस स्टोइनिस ने मैथ्यू शॉर्ट के साथ छठे विकेट के लिए 39 गेंदों में 64 रन की साझेदारी करते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया. स्टोइनिस ने 39 गेंदों में 2 छक्कों और 8 चौकों के साथ 64 रन बनाए, जबकि मैथ्यू शॉर्ट 26 रन बनाकर नाबाद रहे. भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट निकाले. शिवम दुबे को 1 विकेट हाथ लगा. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मुकाबलों की टी20 सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे वनडे मैच को 4 विकेट से अपने नाम किया.