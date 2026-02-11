Australia vs Ireland, T20 World Cup 2026 14th Match Scorecard: कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को हराकर जीत के साथ किया आगाज, नाथन एलिस ने चटकाए 4 विकेट; यहां देखें AUS बनाम IRE मैच का स्कोरकार्ड

ऑस्ट्रेलिया बनाम आयरलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 14th Match Scorecard Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 14वां मुकाबला आज यानी 11 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम ( R Premadasa Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आयरलैंड को 67 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही की टीम ने इस टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज किया हैं. वहीं, आयरलैंड की टीम लगातार दूसरा मुकाबला हार गया हैं. सुपर 8 की राह अब आयरलैंड के लिए मुश्किल नजर आ रहा हैं. इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) कर रहें हैं. जबकि, आयरलैंड की कमान पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: England vs West Indies, T20 World Cup 2026 15th Match Prediction: हाईवोल्टेज मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर टूर्नामेंट में दूसरी जीत दर्ज करना चाहेगी वेस्ट इंडीज, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Australia National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ट्रेविस हेड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज सात रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. इसके बाद जोश इंग्लिस और कैमरून ग्रीन ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 56 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट खोकर 182 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मार्कस स्टोइनिस ने सबसे ज्यादा 45 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान मार्कस स्टोइनिस ने 29 गेंदों पर दो चौका और एक छक्का लगाए. मार्कस स्टोइनिस के अलावा जोश इंगलिस ने 37 रन बनाए.

दूसरी तरफ, आयरलैंड की टीम को मार्क अडायर ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. आयरलैंड की ओर से मार्क अडायर ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. मार्क अडायर के अलावा जॉर्ज डॉकरेल, हैरी टेक्टर और मैथ्यू हम्फ्रीस ने एक-एक विकेट चटकाए. आयरलैंड की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 183 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी आयरलैंड की टीम का आगाज भी निराशाजनक रहा और महज 17 रन के स्कोर पर टीम के तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. आयरलैंड की पूरी टीम 16.5 ओवर में महज 115 रन बनाकर सिमट गई. आयरलैंड की तरफ से जॉर्ज डॉकरेल ने सबसे ज्यादा 41 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान जॉर्ज डॉकरेल ने 29 गेंदों पर तीन चौके और दो छक्के लगाए. जॉर्ज डॉकरेल के अलावा लोर्कन टकर ने 24 रन बटोरे.

वहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम को नाथन एलिस ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. ऑस्ट्रेलिया की ओर से नाथन एलिस और एडम ज़म्पा ने सबसे ज्यादा चार-चार विकेट अपने नाम किए. नाथन एलिस और एडम ज़म्पा के अलावा मैथ्यू कुह्नमैन ने एक विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी: 182/6, 20 ओवर (ट्रैविस हेड 6 रन, जोश इंग्लिस 37 रन, कैमरून ग्रीन 21 रन, मैट रेनशॉ 37 रन, ग्लेन मैक्सवेल 9 रन, मार्कस स्टोइनिस 45 रन, कूपर कोनोली नाबाद 11 रन और जेवियर बार्टलेट नाबाद 11 रन.)

आयरलैंड की गेंदबाजी: (मार्क अडायर 2 विकेट, जॉर्ज डॉकरेल 1 विकेट, हैरी टेक्टर 1 विकेट और मैथ्यू हम्फ्रीस 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

आयरलैंड की बल्लेबाजी: 115/10, 16.5 ओवर (पॉल स्टर्लिंग 1 रन (रिटायर्ड हर्ट), रॉस अडायर 12 रन, हैरी टेक्टर 0 रन, लोर्कन टकर 24 रन, कर्टिस कैम्फर 4 रन, बेंजामिन कैलिट्ज़ 2 रन, जॉर्ज डॉकरेल 41 रन, गैरेथ डेलानी 11 रन, मार्क अडायर 12 रन, बैरी मैक्कार्थी 2 रन और मैथ्यू हम्फ्रेस नाबाद 3 रन.)

ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी: (नाथन एलिस 3 विकेट, मैथ्यू कुह्नमैन 1 विकेट और एडम ज़म्पा 4 विकेट).

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.